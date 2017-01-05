شرع، قانون و اخلاق سه مولفه محوری حراست کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خانی در آیین تودیع و معارفه رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش در ساختمان شهید رجایی اظهارکرد: انتصاب مسئول حراست در آموزش و پرورش از حساسیت ویژه ای برخوردار است.

وی افزود: بررسی برنامه های وزیر آموزش و پرورش به مجلس نشان می دهد که وی دغدغه های رهبر انقلاب و مردم را در برنامه های خود لحاظ کرده است.

رئیس سازمان حراست کل کشور تصریح کرد: انتصاب رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش منحصر به فرد است زیرا محیط آموزش و پرورش از نظر گستردگی و حساسیت با سایر محیط ها تفاوت دارد.

وی با اشاره به جمعیت ۱۳ میلیونی دانش آموزان و یک میلیونی معلمان گفت: با احتساب والدین دانش آموزان به این آمار، نیمی از جمعیت کشور به طور مستقیم یا غیرمستقیم با آموزش و پرورش در ارتباط هستند که این موضوع، مسئولیت ها را در این وزارتخانه سنگین‌تر و حساس تر می کند.

خانی، آموزش و پرورش را دیربازده دانست و افزود: تربیتی که امروز در مدارس اتفاق می افتد، سال ها بعد اثر خود را در جامعه نشان می دهد و اگر این فرآیند به درستی انجام نشود، ممکن است جامعه با مشکلات و نقایصی در آینده مواجه شود.

رئیس سازمان حراست کل کشور، رویکرد وزارت اطلاعات را بر مبنای سه مقوله شرع، قانون و اخلاق دانست و افزود: تلاش می کنیم همواره عملکرد ما براساس این مقولات باشد، بنابراین استراتژی ما بر مبنای اثرگذاری، تصمیم سازی و پاسخگویی است.

وی، ورود عالمانه به مسائل را اثرگذار دانست و افزود: اگر در مسائل، ورودی سطحی داشته باشیم، اثرگذاری مطلوبی نخواهیم داشت.

خانی با اشاره به این مطلب که حراست ها در هر وزارتخانه تصمیم ساز هستند، خاطرنشان کرد: پاسخگو بودن از دیگر رویکردهای حراست است و اگر فردی رد صلاحیت شد، این حق را دارد که علت یابی کند و مسئولان حراست باید به طور منطقی او را توجیه کنند و پاسخ قانع کننده به او بدهند.

وی نگاه پیشگیرانه در مسائل حراستی را از جمله مسائل مهم دانست و افزود: اشراف اطلاعاتی و نگاه کارشناسانه و ارائه مشاوره می تواند از خطاهای احتمالی جلوگیری کند.

خانی حراست موفق را حراستی دانست که بتواند قبل از وقوع مشکل، زنگ خطر را به صدا در آورد و از وقوع آن پیشگیری کند.

رئیس سازمان حراست کل کشور، قانون مداری، امانت داری، حق الله، حق الناس، حفظ اسرار افراد، حفظ حیثیت و آبرو، بی طرفی و داشتن نگاه ملی را از بایدهای حوزه حراست برشمرد.