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۱۶ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۴۷

شرع، قانون و اخلاق سه مولفه محوری حراست کشور است

شرع، قانون و اخلاق سه مولفه محوری حراست کشور است

رئیس سازمان حراست کل کشور، حراست موفق را حراستی دانست که فعالیت های آن پیشگیرانه باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خانی در آیین تودیع و معارفه رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش در ساختمان شهید رجایی اظهارکرد: انتصاب مسئول حراست در آموزش و پرورش از حساسیت ویژه ای برخوردار است.

وی افزود: بررسی برنامه های  وزیر آموزش و پرورش به مجلس نشان می دهد که وی دغدغه های رهبر انقلاب  و مردم را در برنامه های خود لحاظ کرده است.

رئیس سازمان حراست کل کشور تصریح کرد: انتصاب رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش منحصر به فرد است زیرا  محیط آموزش و پرورش از نظر گستردگی و حساسیت با سایر محیط ها  تفاوت دارد.

وی با اشاره به جمعیت ۱۳ میلیونی دانش آموزان و یک میلیونی معلمان گفت: با احتساب والدین دانش آموزان به این آمار، نیمی از جمعیت کشور به طور مستقیم یا غیرمستقیم با آموزش و پرورش در ارتباط هستند که این موضوع، مسئولیت ها را در این وزارتخانه سنگین‌تر و حساس تر می کند.

خانی، آموزش و پرورش را دیربازده دانست و افزود: تربیتی که امروز در مدارس اتفاق می افتد، سال ها بعد اثر خود را در جامعه نشان می دهد و اگر این فرآیند به درستی انجام نشود، ممکن است جامعه با مشکلات و نقایصی در آینده مواجه شود.

رئیس سازمان حراست کل کشور، رویکرد وزارت اطلاعات را بر مبنای سه مقوله شرع، قانون و اخلاق دانست و افزود: تلاش می کنیم همواره عملکرد ما براساس این مقولات باشد، بنابراین استراتژی ما بر مبنای اثرگذاری، تصمیم سازی و پاسخگویی است.

وی، ورود عالمانه به مسائل را اثرگذار دانست و افزود: اگر در مسائل، ورودی سطحی داشته باشیم، اثرگذاری مطلوبی نخواهیم داشت.

خانی با اشاره به این مطلب که حراست ها در هر وزارتخانه تصمیم ساز هستند، خاطرنشان کرد: پاسخگو بودن از دیگر رویکردهای حراست است و اگر فردی رد صلاحیت شد، این حق را دارد که علت یابی کند و مسئولان حراست باید به طور منطقی او را توجیه کنند و پاسخ قانع کننده به او بدهند.

وی نگاه پیشگیرانه در مسائل حراستی را از جمله مسائل مهم دانست و افزود: اشراف اطلاعاتی و نگاه کارشناسانه  و ارائه مشاوره می تواند از خطاهای احتمالی جلوگیری کند.

خانی حراست موفق را حراستی دانست که بتواند قبل از وقوع مشکل، زنگ خطر را به صدا در آورد و از وقوع آن پیشگیری کند.

رئیس سازمان حراست کل کشور،  قانون مداری، امانت داری، حق الله، حق  الناس، حفظ اسرار افراد، حفظ حیثیت و آبرو، بی طرفی و داشتن نگاه ملی را از بایدهای حوزه حراست برشمرد.

کد مطلب 3869354

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