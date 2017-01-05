توسعه شهرک صنعتی شهرستان بناب بی نتیجه مانده است

به گزارش، ولی الله فرج اللهی شامگاه چهارشنبه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان بناب اظهار داشت: برای رونق اقتصادی در این شهرستان ۳۵ واحد صنعتی و کشاورزی به بانک های عامل معرفی شده اند که برای ۲۹ واحد بیش از ۲۲۵ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

وی سپس به ابتکار این شهرستان در خصوص راه اندازی کمیته روستایی ستاد اقتصاد مقاومتی اشاره و اظهار کرد: به روستاهای این شهرستان بیش از ۱۸۰ میلیارد ریال برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی از طریق بسیج سازندگی، صندوق کارآفرینی امید، بانک قرض الحسنه مهر و با مشارکت شرکت تعاونی قالی بافان پرداخت شده است.

نماینده عالی دولت در شهرستان بناب با انتقاد از عدم نتیجه گیری از توسعه شهرک صنعتی این شهرستان تصریح کرد: متأسفانه تلاش ۳ ساله مسئولان راه به جایی نبرده و بسیاری از سرمایه گذاران این شهرستان همچنان در صف تحویل زمین برای ایجاد واحدهای صنعتی هستند و ما همچنان پیگیر احداث شهرک صنعتی دوم در ۳۰۰ هکتار زمین در بناب و به دنبال رفع موانع آن هستیم!

فرج اللهی با اشاره به نوسازی ۱۷ واحد خشکبار شهرستان به جدیدترین تکنولوژی روز اذعان کرد: ۱۷۰ میلیارد ریال تسهیلات برای نوسازی این ۱۷ واحد هزینه شده است که در ۹ ماهه امسال بالغ بر ۲۹ هزار تن انواع صدرات از این شهرستان صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه پیش بینی می شود تا پایان سال جاری میزان صادرات از بناب به ۴۵ هزار تن افزایش یابد، گفت: با استقرار منطقه ویژه اقتصادی که تمام ملزومات آن فراهم شده و یکی از ضروریات بناب است، شاهد جهض عظیمی در بخش صادرات شهرستان خواهیم بود.

فرج اللهی در پایان خاطر نشان کرد: ورود کالاهای قاچاق به شهرستان بناب دغدغه تولیدکنندگان و صادرکنندگان است و دولت عزم جدی جهت مقابله و مبارزه با کالای قاچاق در کشور و شهرستان آغاز کرده است که امیدوایم ریشه قاچاق از کشور برچیده شود.