«داد» را برای رساندن صدای مردم به مسئولان ساختم/ از نقد نترسیم

حجت‌ عدالت پناه که فیلم «داد» او در بخش مسابقه هفتمین جشنواره فیلم عمار حضور دارد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این اثر گفت: «داد» یک اثر جستجوگر اجتماعی با نگاه انتقادی درباره مسائلی است که در چند سال اخیر اتفاق افتاده است. اعتراضات صنفی اقشار مختلف که با آنها برخوردهای ناروایی می شود ما را کنجکاو کرد تا ببینیم علت اعتراض آنها چیست و اینکه حکومت چگونه با آنها برخورد می کند ئ علت برخوردی که مدیران با این اعتراض ها در جاهای مختلف می کنند، چیست.

وی افزود:‌ این موضوع همچنان برای ما سوال بود تا اینکه در فضای مجازی با اتفاقاتی که در پایانه باربری بندرعباس رخ داده بود مواجه شدیم. ما دیدیم که راننده کامیون ها اعتراض کرده بودند و متوجه شدیم که متاسفانه سردسته این معترضان به یک سال حبس محکوم شده است. اتفاقات این چنینی دیگر را هم پیگیری کردیم مثلا اعتراضات کارگری در آق دره شهرستان تکاب را که نسبت به محل کار خود یعنی معدن طلا اعتراض داشتند مورد بررسی قرار دادیم که متوجه شدیم این اعتراض‌ها منجر به شلاق زدن معترضان شده است. این برای من سوال بود که چه اتفاقی افتاده که اینها محکوم به شلاق شدند.

عدالت‌پناه با اشاره به اینکه اینگونه اعتراض‌ها غالبا با برخورد قهری روبه رو شده اند، عنوان کرد: ما متوجه شدیم که در تمامی این اعتراض ها معترضان با برخوردهای قهری مواجه شده اند یعنی به جای اینکه مسئولان بروند و ببینند که علت چیست صورت مساله را پاک کرده بودند.

این مستندساز با اشاره به اینکه در مستند «داد» نگاه جستجوگری وجود دارد، بیان کرد: ما سراغ رانندگان کامیون، پرستاران و کارگران شلاق خورده رفتیم و با صاحبنظران عرصه کارگری، پرستاری و حمل و نقل صحبت کردیم که چه مشکلی به وجود آمده است. ما بلااستثنا از همه آنها شنیدیم که می گفتند ما می خواهیم قانون اجرا شود. من به عنوان یک مستندسازی که در این کشور زندگی می کنم و به حکومت و نظام ولایی اعتقاد دارم برایم سوال بود که چرا باید مدیری تصمیمی اتخاذ کند که به کلیت نظام صدمه وارد شود. ما در مستند داد همین مسائل را مطرح می کنیم که برخورد کردن صرفا قهری با اعتراضات مردمی به فساد دامن می زند و جمهوریت نظام را زیر سوال می برد.

عدالت پناه افزود: اگر به بیانات امام (ره) و مقام معظم رهبری توجه کنیم متوجه می شویم که ایشان به این مساله که مردم باید به همه بخش ها و مسئولان نظارت داشته باشند تاکید دارند اما عملا می بینیم که با برخوردهای قهری که با اعتراضات صنفی می شود دست مردم از نظارت بر مسئولان بسته می شود و این امر دامنه فساد را گسترده تر می کند. در حالی که ما باید کسی که فسادی را کشف و نسبت به آن اعتراض کرده تشویق کنیم. باید به این فکر کنیم که این برخوردهای قهری چه تصوری را در ذهن مخاطب و کسی که ما را از بیرون نگاه می کند و دشمن نظام است، ایجاد می کند.

ما با افرادی که معترض بودند صحبت کردیم و متوجه شدیم آنها دلبسته نظام هستند برخی از آنها از افرادی بودند که در جبهه های جنگ حضور داشتند اما نسبت به آنها بی عدالتی صورت گرفته بود کارگردان مستند «داد» تصریح کرد: ما با افرادی که معترض بودند صحبت کردیم و متوجه شدیم آنها دلبسته نظام هستند برخی از آنها از افرادی بودند که در جبهه های جنگ حضور داشتند اما نسبت به آنها بی عدالتی صورت گرفته بود. ما در تحقیق هایمان متوجه شدیم که اشتباه از سوی مدیران و یک ارگان کوچک است و این معترضان هم هرگز کلیت نظام را زیر سوال نبرده بودند. این نکته برای من آموزنده بود که دیدم این معترضان دنبال این بودند که در حیطه کاری خودشان اصلاحی صورت بگیرد و عدالت برقرار و قانون اجرا شود ولی با یکسری موانع رو به رو می شدند بنابراین ما باید این موانع را رفع کنیم.

وی ادامه داد: شغل من مستندسازی نیست اما بر اساس دغدغه ای که داشتم وارد این عرصه شدم. در واقع ما می خواستیم یک باری را از دوش نظام برداریم و کمکی به برقراری عدالت کنیم و کاری کنیم که نظام به جایگاه واقعی خود نزدیک تر و برخی بی عدالتی های موجود هر چه زودتر محو شود. این موضوع ریشه در اعتقاداتی دارد که ما از رهبری آموخته ایم. ایشان مدام روی این موضوع تاکید دارند که با مستضعفان و بی پناهان مهربان تر باشیم و انقلاب میراث این پابرهنه هاست. این موضوع نگاه خوبی است بنابراین اگر قانونی تصویب می شود باید به دفاع از مستضعفان و افرادی باشد که رسانه ای در اختیار ندارند. امیدوارم این فیلم توانسته باشد داد مظلومان را به گوش همه مسئولان برساند و دلسوزانه برخی مشکلات موجود را رفع کنند.

عدالت پناه عنوان کرد: اگر مشکل قانونی و نظارتی داریم و برداشت ما از جمهوریت عدالت و امنیت غلط است بزرگان و اندیشمندان ما باید این موارد را اصلاح کنند. زیبنده نیست که یک کارگر به دلیل یک اعتراض صنفی شلاق بخورد و کسی که اعتراض به وجود فساد در سیستم حمل و نقل کرده بازداشت شود. یا برداشت ما از قانون اشتباه است یا یکسری از مدیران هستند که توانایی لازم را در جایگاهی که هستند ندارند یعنی فکر می کنند اگر به کسی که به کشف فساد کمک کرده است، کمک کنند ممکن است میز مدیریتی خود را از دست بدهد.

این مستندساز که در هفتمین دوره جشنواره «عمار» حضور دارد، تاکید کرد: ما باید به سمت افرادی برویم که با سوءنیت و سوءقصد و یا اشتباه مدیریتی این فضاها را ایجاد کرده اند. به نظر من بسیار بد است که معضلات اجتماعی، مسائل صنفی و اعتراضات خودمان را از رسانه های بیگانه ببینیم و آنها برای ما طرح موضوع کنند. این جای درد دارد که شبکه های بیگانه که دلشان برای نظام و مردم ما نمی سوزد این چنین پیش از ما به انعکاس این موضوعات بپردازند در حالی که ما در طول تاریخ بارها شاهد خیانت های آنها بوده ایم.

وی ادامه داد: وظیفه من مستندساز انقلابی این است که این معضلات را شناسایی کنم و با افرادی که تریبون ندارند به صحبت بنشینم به همین دلیل هم در این مستند طرح موضوع کرده ایم و به سمت مسئولان نرفته ایم و می خواستیم که قضاوت را به عهده مردم بگذاریم. به هر حال ما در حوزه مواجهه با فساد چند نوع برخورد داریم؛ یکسری افراد معاند هستند که قبل، حین و بعد از انقلاب هم بوده اند. اینها معاند هستند و هر نقطه سیاه را به کل انقلاب و حکومت تعمیم می دهند. یک عده دیگر هم محافظه کار هستند و به بهانه اینکه انقلاب در معرض خطر است می گویند نباید مسائل را بیان کرد اما یکسری افراد انقلابی هستند که معتقدند باید این فسادها را بیان کرد تا اصلاح شود که این نگاه سازنده است بنابراین ما هم با همین رویکرد به طرح مساله در این مستند پرداخته ایم. من سعی کرده ام نگاهی با رویکرد سیاه نمایی در این مستند نداشته باشم و معتقدم که مستند من سرشار از امید است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: طبق صحبت هایی که با نادر طالب زاده دبیر جشنواره فیلم «عمار» کرده ایم ممکن است این فیلم مستند در شبکه مستند به نمایش دربیاید.