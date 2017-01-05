آمادگی برای بروز کردن صدور شناسنامه در واحدهای ثبت احوال ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر تیموری صبح پنجشنبه در جلسه اعضای ستاد انتخابات استان با حضور استاندار ایلام اظهار داشت: به محض صدور شناسنامه مشخصات افراد در پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور ثبت می شود.

وی افزود: مراکز ثبت احوال استان خوشبختانه به شبه فیبر نوری متصل شده اند و تحقق این امر در سرعت بخشی به اجرای امور و رفع مشکلات احتمالی کمک شایان توجهی خواهد کرد.

مدیرکل ثبت احوال ایلام تاکید کرد: آمادگی داریم فرآیند برگزاری الکترونیک انتخابات را حداقل در برخی شهرستان های استان انجام دهیم و در این زمینه نیز آموزش های لازم به کاربران ارائه شده است.

تیموری با اشاره به برخی مشکلات ایجاد شده در فرآیند برگزاری انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی در یکی از شهرستان های استان خواستار ارائه آموزش های لازم به نمایندگان فرمانداران و اعضای شعب برای رفع مسائل احتمالی شد.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۹۵ اسفندماه اعلام می شود، آمار تعداد واجدان شرایط استان و هر شهرستان برای شرکت در انتخابات پیش رو مشخص خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد با هماهنگی کامل اعضای ستاد بتوانیم این انتخابات را با سلامت و امنیت کامل برگزار کنیم.

دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا بطور همزمان ۲۹ اردیبهشت ۹۶ برگزار می شود.