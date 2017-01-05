مسئولان رفع مشکلات کشاورزان و دامداران نهاوند را اولویت بدانند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی مغیثی پیش از ظهر پنج شنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات حوزه تولیدات دامی شهرستان نهاوند که با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی در برگزار شد، گفت: هرکس نعمت های خداوند متعال را شاکر باشد خداوند آن نعمت را فزونی می دهد.

وی گفت: اگر انقلاب اسلامی امروز رشد کرده به واسطه شکرگزاری مردم بوده است.

امام جمعه نهاوند ادامه داد: جهاد کشاورزی چه در حال حاضر و چه در گذشته که با عنوان دیگری فعال بود، خدمات مطلوبی را به مردم و نظام ارائه کرده است.

وی با بیان اینکه خودکفایی در حوزه کشاورزی موجب اعتلای نظام در سایر امور می شود، عنوان کرد: اگر دولت و ملت به وظایف خود به خوبی عمل کنند در حقیقت برای ظهور زمینه سازی کرده اند.

وی با تاکید بر اینکه کشاورزان قشر زحمت کشی هستند، گفت: مسئولان در رفع مسائل و مشکلات کشاورزان دغدغه دارند اما باید رفع این مشکلات را در اولویت امور خود قرار دهند.

فرماندار نهاوند نیز با بیان اینکه دامداران و واحدهای فراوری لازم و ملزوم هم هستند، گفت: این دو نیازمند تقویت شدن همزمان با هم هستند.

کریم حمیدوند ادامه داد: توجه به تولیدات کشاورزی و دامداری در شهرستان نهاوند اولویت و نیازمند توجه ویژه است.

وی گفت: متاسفانه به لحاظ خشکسالی های سال های گذشته در شهرستان، تولید کنندگان و همچنین واحد های صنعتی متضرر شده اند و مشکلات زیادی در زمینه نقدینگی دارند.

حمیدوند افزود: با توجه به بارشهای سال گذشته، امسال سال خوبی برای فعال کردن این واحد های تولیدی بود و در استان و شهرستان با پیگیری های استاندار در خصوص رفع مشکلات آنها اقداماتی در ستاد تسهیل انجام شد.

وی با بیان اینکه در گذشته طرح های خوبی در راستای اعطای نهاده های دامی وجود داشت، گفت: مسئولان باید با بررسی امور نسبت به اجرای طرح های مطلوب و اثربخش اقدام کنند.