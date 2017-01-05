۶ دستگاه آلونک غیر مجاز در شهرک سعیدی کرمان تخریب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، دادخدا سالاری اظهار کرد: با دستور صادره از سوی دادستانی، ماموران شهرداری کرمان در راستای رفع تصرف از اراضی کشاورزی و عدم تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ایجاد بناهای غیر مجاز صبح امروز (پنجشنبه) موفق به رفع تصرف از سه هکتار از اراضی تغییر کاربری شده شدند.

سالاری تصریح کرد: در این رابطه شش دستگاه آلونک غیرمجاز تخریب و قلع و قمع شده است.

وی افزود: این طرح به صورت ضربتی و به منظور مقابله با حاشیه نشینی و برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز صورت گرفته است.

دادستان کرمان تصریح کرد: برای مقابله با حاشیه نشینی و ساخت و سازهای غیر مجاز دادستانی به صورت شبانه روزی با همکاری شهرداری امور را رصد و بلافاصله دستورات قضائی مقتضی را در جهت مقابله با اقدامات مجرمانه و خلاف قانون صورت خواهد پذیرفت.