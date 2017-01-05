تعداد نقاط پدافند هوایی کشور به ۵۰۰۰ نقطه می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرسرتیپ فرزاد اسماعیلی چهارشنبه شب در یادواره شهدای ارتش شمال آذربایجان غربی در خوی افزود: قرار است تا پایان برنامه ششم توسعه کشور این تعداد به پنج هزار نقطه برسد.

وی شهیدان را الگوی ایثارگری و شجاعت ملت ایران دانست و گفت: امروز ما در سایه رشادتهای شهدای گرانقدر کشوری امن و با اقتدار داریم که همیشه توطئه های دشمنان را نقش برآب می کند.

امیر اسماعیلی با بیان اینکه امروز در سایه خون شهدا، وحدت نیروهای مسلح و داشتن رهبری شجاع آسمان ایران امن ترین آسمان جهان است اضافه کرد: ملت ایران همان ملتی است که در حماسه های هشت سال دفاع مقدس و ۹ دی عشق به ولایت و رهبری و عشق به وطن خویش را به دشمنان نشان دادند و ثابت کردند که هیچ وقت با استکبار و دشمنان ایران اسلامی دست دوستی نخواهند داد.

وی با اشاره به رشادت ها و حماسه های پدافند هوایی ارتش در دوران دفاع مقدس اظهار کرد: در ابتدای جنگ تحمیلی، کشور عراق ۶۵۰ فروند هوایپمای نظامی داشت که تا آخر جنگ این تعداد به هزار و ۱۳۰ فروند رسید ولی ۷۰۰ فروند از این تعداد را پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس نابود کرد.

امیر سرتیپ کیومرث شرفی فرمانده قرارگاه منطقه ای شمال غرب ارتش نیز در این آیین گفت: ارتش شهرهای شمال آذربایجان غربی ۶۰۳ شهید را تقدیم دفاع از نظام اسلامی کرده است.

وی اضافه کرد: نیروهای مسلح امروز نیز با پیروی از راه شهدای دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ایستاده اند و اجازه دست اندازی به خاک مقدس میهن اسلامی را نمی دهند.

حجت الاسلام سیدرضی شکوری امام جمعه خوی نیز در این آیین با اشاره به خدمات قرارگاه پدافند خاتم الانبیای ارتش اظهار کرد: سازماندهی و تقویت نیروهای زبده در قرارگاه، برگزاری رزمایش های مختلف هوایی و دفاعی از عمده برنامه های پرافتخار قرارگاه خاتم الانبیا در جهت افزایش اقتدار نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی است.

یادواره شهدای والامقام ارتش شهرهای شمال استان های آذربایجان غربی با مشارکت فرمانداری خوی، بنیاد شهید خوی و پادگان ارتش شهرستان سلماس و قرارگاه منطقه شمالغرب کشور در شهرستان خوی برگزار شد.