به گزارش خبرنگار مهر، علی هادی چگنی پیش از ظهر امروز در جلسه احیاء ظرفیت های راکد استان گفت: بر اساس برنامه های نیپا قرار بود به ۲۰۵ واحد راکد استان، تسهیلات تزریق شود.

وی افزود: این واحدها شامل واحدهای کاملا راکد، نیمه فعال و بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی هستند که مشمول برنامه احیاء ظرفیت های راکد می شوند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان با بیان اینکه در مجموع برنامه های اقتصاد مقاومتی مقرر شده است که طی دو سال ۳۰۴ واحد در بخش های صنعت و کشاورزی استان نیز احیا شود، تصریح کرد: از این تعداد ۱۸۴ طرح کشاورزی و ۷۴ طرح صنعتی هستند که در مجموع ۲۵۸ طرح می شوند.

چگنی اضافه کرد: با این شرایط روند تزریق تسهیلات و احیاء ظرفیت های راکد استان از ۲۰۵ واحد مقرر شده بیشتر بوده و رشد ۲۶ درصدی برنامه مصوب در این بخش داشته ایم.

وی با اشاره به اینکه همچنین بانکهای استان مکلف شده اند که طی سال جاری ۲۸ واحد راکد را احیا کنند که تا کنون ۱۶ واحد واگذار شده و فعال شده اند، اظهار داشت: ۱۲ واحد دیگر نیز باید تا قبل از پایان سال واگذار و فعال شوند.