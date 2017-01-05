به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر نوبخت صبح پنجشنبه در بازدید از نخیلات آبپخش اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیتهای بسیار خوبی در بخشهای مختلف است که کشاورزی به عنوان یکی از ظرفیتهای این استان است.
وی با اشاره به تولید بخش قابل توجهی از خرمای کشور در استان بوشهر، خاطرنشان کرد: حمایت ویژهای از کشاورزان خواهیم داشت و تلاش میکنیم مشکلات این قشر رفع شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه صبح پنجشنبه برای انجام برنامههای سفری یک روزه وارد بوشهر شد و در اولین برنامه خود از تاسیسات اداره کل بنادر و دریانوردی و شرکت صنعتی دریایی صدرای بوشهر بازدید کرد.
محمدباقر نوبخت در سفر یک روزه خود به استان بوشهر با حضور در منطقه آبپخش دشتستان مشکلات طرح اصلاح آبیاری نوین در نخلستانهای بررسی کرد.
وی در سفر به استان بوشهر پس از بررسی روند اجرایی ورزشگاه ۱۵ هزار نفری بوشهر، اجرای طرح مجتمع تجاری دلوار را مورد بررسی قرار میدهد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با شرکت در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان بوشهر با حضور مدیران دستگاههای اجرایی برخی مشکلات این استان را مورد بررسی قرار میدهد.
بازدید از دهکده گردشگری ساحلی بوشهر از دیگر برنامههای سفر محمدباقر نوبخت به استان بوشهر است.
