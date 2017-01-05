هوای تهران سالم است

به گزارش خبرگزاری مهر محمد رستگاری افزود: میزان غلظت میانگین آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت هشت صبح امروز به عنوان شاخص کیفی هوا، با افزایش ۲۲رقمی نسبت به مدت مشابه قبل از آن بر روی عدد ۷۳ قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: همچنین طی این مدت، میزان غلظت آلاینده های منوکسید کربن از ۲۷ به ۳۵ و ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون از ۳۵ به ۴۵ افزایش یافته است.

رستگاری افزود: ایستگاه های پارک قائم (منطقه ۱۸)، شهرداری منطقه ۱۵، شهر ری منطقه ۲۰نیز به ترتیب ۱۰۴، ۹۰ و۸۴ آلوده ترین نقاط جوی شهر تهران در ۲۴ ساعت گذشته بودند.

معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیست استان تهران گفت: دانشگاه شهید بهشتی منطقه یک، اقدسیه منطقه یک، ژئوفیزیک منطقه ۶ نیز به ترتیب با شاخص ۱۸، ۲۹، ۲۹ پاک ترین هوای شهر تهران را در این مدت داشتند.