لزوم بهره گیری از آثار نیما برای پویایی زبان تبری

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری پیش از ظهر پنجشنبه در همایش ملی نیما در دانشگاه آزاد نور گفت: باید باور داشته باشیم که غرب مازندران سرزمین پر گنجی بوده که ناشناخته مانده است و باید بین ائمه جمعه و نخبگان اختلاف را کنار بگذاریم و به مردم خدمت کنیم.

وی با اظهار اینکه سرزمین طبرستان از دیرباز شاعران و نویسندگان زیادی داشت که نامشان در تاریخ آمده است تصریح کرد: زبان تبری در حال فروپاشی بود که باهمت انسان‌های علاقه‌مند ازجمله نیما احیا شد و نیما سال‌ها بر روی تاریخ و فرهنگ طبرستان مطالعه کرده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مهم‌ترین تعبیر نیما را سرودن شعر تبری در مجموعه نیما یادکرد و گفت: این نشان از دلدادگی نیما به این زبان است و برای زنده نگه‌داشتن زبان مادری غفلت نکرده است.

صالحی امیری بابیان اینکه نیما بسیاری از لغات تبری را وارد شعر فارسی کرد اظهار داشت: نیما دارای اندیشه فراوان بوده است که یکی از آن اشعار تبری است و همایش ملی نیما فرصتی مغتنم است تا از آثار وی برای پویایی زبان کهن طبرستان بهره‌گیری‌ام.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخشی از سخنانش بابیان اینکه توسعه انسانی در توسعه فرهنگی شکل می‌گیرد گفت: عده‌ای تلاش می‌کنند تا خدمات دولت را نادیده بگیرند و آن‌هایی که دولت را موردتهاجم قرار می‌دهند بدانند که دولت منتخب مردم است.

وی با عنوان اینکه دولت از شرایط سخت در حال عبور است گفت: عده‌ای فراموش کردند در شرایط سخت زندگی می‌کردیم و در آستانه جنگ بودیم درحالی‌که جنگ از سر کشور برطرف شد.

وی افزود: صادرات نفت زمانی به کمتر از یک‌میلیون بشکه رسیده بود اما اکنون در شرایطی قرار داریم که تحریم‌ها لغو شد و امروز امن‌ترین کشور منطقه ایران است و امروز اجماع جهانی ایران شکسته شد و در یک سال گذشته ۱۱ میلیون دلار از شرکت‌های خارجی در ایران سرمایه‌گذاری شد.

وی بابیان اینکه زمانی تجارت ایران دچار بحران بود، گفت: امروز غرب و دنیا در صف حضور برای تفاهم با ایران در تهران هستند و در شرایط گل‌وبلبل دولت کشور را تحویل نگرفت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: بعد از ۶۰ موفق شدیم تا در اوپک حضورداشته باشیم و ایران تنها عضو اوپک بود که افزایش تولید نفت داشت.

وی عنوان کرد: ما ناچار بودیم برای تداوم حیات اجتماعی با دنیا مذاکره کنیم از این منظر با آگاهی از تبعات جنگ، تدبیر و مذاکره را انتخاب کردیم و امروز دیپلماسی و رسانه قدرت نرم هستند که با مذاکره منفعت کشور را حفظ کردیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر اینکه اروپا مدعی است اگر آمریکا نقض برجام کند با ایران همکاری می‌کنید گفت: دولت را برای رسیدن به هدف کمک کنید.