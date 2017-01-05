ظرفیت تولید یک سوم واحدهای صنعتی استان مرکزی تثبیت شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست کارگروه اقتصاد مقاومتی استان مرکزی که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در اراک برگزار شد، ضمن بیان اینکه طی سال جاری پرداخت تسهیلات رونق در استان سبب تثبیت ظرفیت تولید ۳۳درصد از واحدهای صنعتی و افزایش ظرفیت تولید ۶۶درصد دیگر از این صنایع شده است، اظهار داشت: در بخش کشاورزی نیز پرداخت تسهیلات، موجب تثبیت ۴۲ فرصت شغلی شد و ۲۰ فرصت شغلی جدید را نیز ایجاد کرد.

وی با اشاره به پروانه بهره برداری صنعتی استان در سال جاری افزود: طی سال جاری تاکنون ۱۷۲ پروانه بهره برداری صنعتی در استان صادر شده که میزان سرمایه گذاری آن ۴۶۰ میلیارد تومان بوده است.

استاندار مرکزی بیان داشت: هم اکنون استان مرکزی از لحاظ صدور پروانه های بهره برداری و سرمایه گذاری صنعتی جایگاه چهارم را کشور دارد که نشانگر استقبال سرمایه گذاران از ظرفیت های این استان است.

زمانی قمی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۰۴ هزار نفر در واحدهای صنعتی استان مرکزی مشغول به فعالیت هستند که چهار و هفت دهم درصد از کل شاغلین صنعت کشور را شامل می شود.

وی خاطرنشان ساخت: مجموع مجوزهای بهره برداری معدنی در استان مرکزی ۴۸۹ مجوز است و این معادن، سالانه ۲۴ میلیون تن ظرفیت استخراج دارند.

استاندار مرکزی افزود: ۴۰ پروانه اکتشاف و بهره برداری معدنی طی سال جاری در استان مرکزی صادر شده که اشتغالزایی برای بیش از ۶۰ نفر را به دنبال داشته است.

زمانی قمی با اشاره به صادرات استان مرکزی در سال جاری عنوان کرد: طی ۹ماهه سال جاری بیش از ۴۶۴میلیون دلار انواع کالا از استان مرکزی به کشورهای جهان که نسبت به سال گذشته ۳۳درصد افزایش دارد.

وی اضافه کرد: همچنین طی ۹ماهه سال جاری ۹۴هزار تن کالا به ارزش بیش از ۱۹۷ میلیون دلار به استان مرکزی وارد شده است.

استاندار مرکزی با اشاره به نرخ بیکاری در استان نیز بیان کرد: نرخ بیکاری استان مرکزی در تابستان ۹۵، ۶.۷ دهم درصد بوده که نسبت به تابستان سال قبل از آن، هفت دهم درصد کاهش یافته است.