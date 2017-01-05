اعضای ۲۲ باند توزیع مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری دستگیر شدند

غلامعباس غلامزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون تعداد یک هزار و ۹۶۴ نفر از متهمین موادمخدر در سطح استان دستگیر و به مقامات قضائی تحویل داده شدند.

وی یادآور شد: از ابتدای سال تاکنون ۲۲ باند در استان کشف و منهدم شدند.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری افزود: بیشتر دستگیرشدگان حوزه مواد مخدر دارای تحصیلات زیر دیپلم هستند.

غلامزاده با بیان اینکه بیشتر دستگیر شدگان حدود ۳۰ سال سن دارند، گفت: ۱۹ درصد از دستگیرشدگان بین ۲۵ تا ۳۰ سال سن دارند و همچنین ۱۶ درصد از آنها بین سنین ۲۰ تا ۲۵ سال هستند.