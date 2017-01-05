همکاری ساکنان «کوی محمدیه» همدان با شهرداری آبادانی کوی را رقم زد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس و اعضای کمیسیون معماری، شهرسازی و فنی عمرانی شورای اسلامی شهر همدان ظهر پنج شنبه به همراه شهردار منطقه دو و معتمدین محلات از کوی محمدیه بازدید به عمل آورده و مشکلات این منطقه را مورد بررسی قرار دادند.

رئیس کمیسیون معماری شهرسازی و فنی عمرانی شورای شهر همدان ضمن تشکر از زحمات مدیریت منطقه دو شهرداری همدان در خدمت رسانی به شهروندان به ویژه کوی محمدیه گفت: معتمد کوی محمدیه همکاری خوبی در راستای توسعه و آبادانی این منطقه با شهرداری داشته و زحمات و تلاش این بزرگوار قابل تقدیر است.

حمیدرضا طبی مسرور اضافه کرد: با تشویق و زحمات معتمد کوی محمدیه، مردم این منطقه نیز مشارکت خوبی با شهرداری داشته و در زمینه تعریض معابر و اجرای پروژه ها مدیریت شهری را یاری کردند که حاصل آن آبادانی منطقه است.

طبی مسرور با بیان اینکه معابر جدول گذاری و آسفالت شده سال جاری توسط شهرداری منطقه دو کمک شایانی به تردد، حمل و نقل و عبور و مرور اهالی کوی محمدیه داشته است، افزود: با توجه به درخواست اهالی سه معبر باقی مانده که در اولویت اجرای زیرسازی است و آسفالت پیش بینی و انجام خواهد شد تا اهالی از نعمت خدمات شهری به صورت کامل بهره مند شوند.

وی اضافه کرد: عقب نشینی مسیر اصلی کوی محمدیه نیز با مشارکت اهالی این منطقه در برنامه بودجه سال ۹۶ لحاظ خواهد شد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری حمل و نقل و ترافیک و محیط زیست شورای اسلامی شهر همدان نیز با اشاره به تعریض معابر کوی محمدیه اظهار کرد: چهار ملک در مسیر تعریض قرار دارد که در بودجه سال ۹۶ لحاظ خواهد شد تا بتوان مسیر تردد آسان برای شهروندان و اتوبوسها ایجاد شود.

کامران گردان با بیان اینکه تمامی مصوبات کمیسیون خدمات شهری برای کوی محمدیه اجرایی شده اند از تعریض مسیر ورودی این منطقه در سال آینده خبر داد.