۹۷۸۰واقعه ازدواج در چهارمحال و بختیاری ثبت شد

محمد علی رفیع زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال گذشته نه هزار و ۷۸۰ مورد ازدواج به ثبت رسیده که از این تعداد هشت هزارو ۷۵ مورد ازدواج شهری و یک هزار و ۷۰۵ ازدواج روستایی است.

وی گفت: در هشت ماهه نخست سالجاری تعداد وفات به ثبت رسیده دو هراز و ۷۷۰ مورد است که یک هزار و ۶۸۳ مورد شهری و یک هزار و ۸۷ مورد آن روستایی بوده است.

وی عنوان کرد: از تعداد فوت شدگان سالجاری این استان، یک هزار و ۶۶۴ مورد مرد و یک هزار و ۱۰۶ مورد زن است.

مدیرکل ثبت احوال چهارمحال و بختیاری افزود: تا پایان آذرماه سال جاری هفت هزار و ۵۲۲ ازدواج و ۸۰۰ مورد طلاق ثبت شده است.