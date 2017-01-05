رفع مشکل زباله روستاهای حوزه سد اکباتان در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، بهاره نوری صفا ظهر پنج شنبه در سومین جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان همدان در محل فرمانداری شهرستان افزود: با پیگیری های به عمل آمده از سوی بخشداری مرکزی و نیز دهیاری روستای ارزانفود، خوشبختانه در ماههای اخیر مشکل جمع آوری و حمل زباله های روستاهای حوزه سد اکباتان شامل ۷ روستا مرتفع شده و زباله های روستاها توسط خودروی مکانیزه به سکوی زباله های شهر همدان منتقل می شوند.

نوری صفا با اعلام دریافت گزارش های کارشناسی مبنی بر آتش زدن زباله ها در برخی روستاها و سایر اماکن از جمله محوطه امامزاده محسن (ع) ضمن اشاره به ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها گفت: سوزاندن پسماند در محیط آزاد و یا در پسماندسوزهای غیر استاندارد و مغایر با ضوابط و شیوه نامه های مربوط ممنوع است و در صورت مشاهده برخورد قانونی لازم با متخلفین به عمل خواهد آمد.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه بنا به اعلام مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری همدان صرفا ۱۴ روستا از گذشته زباله های خود را به محل دفع پسماندهای شهر همدان منتقل می کرده اند، لازم است سایر دهیاری های حوزه شهرستان همدان نیز از طریق پیمانکار اقدام لازم را در خصوص جمع آوری و مدیریت صحیح زباله ها به عمل آورند.

در این جلسه چگونگی مدیریت پسماندهای روستایی در بخش مرکزی شهرستان همدان مورد بررسی قرار گرفت و دهیاران روستاها گزارشی از چگونگی جمع آوری و دفع زباله های روستا ارائه دادند.