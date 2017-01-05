حضور دو بازیکن جدید سبزپوشان تبریزی در تمرینات امروز تیم

علی خاکزاد در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: محمد رحمتی و شهاب زاهدی دو بازیکن جدید که از تیم پرسپولیس به ماشین سازی آمده اند، امروز اولین تمرین خود را برای تیم انجام دادند.

وی ادامه داد: تمرین امروز ماشین سازی از ساعت 13 در استادیوم باغشمال آغاز شده و این دو بازیکن جدید به همراه دیگر نفرات تیم در این تمرین حضور دارند.

سرپرست تیم فوتبال ماشین سازی تبریز در خصوص جذب دیگر بازیکنان جدید به تیم ماشین سازی گفت: با نظر کادر فنی، مسئولان باشگاه با بازیکنان مدنظر در حال مذاکره هستند و احتمال دارد که بازیکن جدیدی به ماشین سازی اضافه شود.