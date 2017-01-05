۱۶ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۵۰

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان:

خدمات موکب زنجان در نجف اشرف خوب و تاثیرگذار بود

زنجان-نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: امسال خدمات موکب زنجان در نجف اشرف خوب و تاثیرگذار بود و نقاط ضعف سال گذشته با مدیریت و برنامه ریزی مناسب رفع شده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر پنجشنبه در همایش تجلیل از خادمان حسینی، از خادمان حسینی در اربعین حسینی تقدیر کردو افزود: همه خادمین موکب زنجان در نجف اشرف توانستند فعالیت خوبی داشتندو توانستند موفق عمل کنند.

وی با بیان اینکه امسال خدمات موکب زنجان در نجف اشرف خوب و تاثیرگذار بود، اظهار کرد: طی سال گذشته نقاط ضعفی در موکب ها بود که خوشبختانه امسال این نقاط ضعف برطرف شدو امسال برنامه با مدیریت خوبی برگزار شد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: دو کشور عراق و ایران زمانی طی هشت سال دفاع مقدس با هم  جنگ می کردند ولی خوشبختانه امروز با رفع همهچالش ها و مشکلات فی مابین همکاری خوبی در زمینه های مختلف بخصوص برگزاری پیاده روی اربعین داشتند و با تمام صفا و صمیمیت در کنار هم در برقراری امنیت اربعین همکاری عمل کردند.

خاتمی تاکید کرد:توقع از استان زنجان بالا است و در این میان شهرستان قیدار به خوبی پای کار آمد و همه مسئولین در همه بخش ها در برنامه های اربعین همکاری لازم را داشتند.

وی افزود: ارادات به امام حسین(ع) دلها را پاک می کند و دلها به هم نزدیک می شوند و این همدلی ها بود که برنامه های اربعین به خوبی برگزار شد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام زنجان یاد آورشد: زنجان در بین استانها عملکرد خوبی در خدمات رسانی به زائرین داشته است و این استان جایگاه  خوبی در سطح کشور دارد.

خاتمی افزود: امسال سعی شد در ستاد عتبات با برنامه‌ریزی دقیق نقاط ضعف سال گذشته برطرف شود که تا حد زیادی این اتفاق افتاد و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.

وی با بیان اینکع مراسم اربعین امسال و راهپیمایی به سامرا تابوی وحشت داعش را شکست، افزود: مراسم اربعین امسال و راهپیمایی به سامرا تابوی وحشت داعش را شکست.

