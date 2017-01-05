به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر پنجشنبه در همایش تجلیل از خادمان حسینی، از خادمان حسینی در اربعین حسینی تقدیر کردو افزود: همه خادمین موکب زنجان در نجف اشرف توانستند فعالیت خوبی داشتندو توانستند موفق عمل کنند.

وی با بیان اینکه امسال خدمات موکب زنجان در نجف اشرف خوب و تاثیرگذار بود، اظهار کرد: طی سال گذشته نقاط ضعفی در موکب ها بود که خوشبختانه امسال این نقاط ضعف برطرف شدو امسال برنامه با مدیریت خوبی برگزار شد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: دو کشور عراق و ایران زمانی طی هشت سال دفاع مقدس با هم جنگ می کردند ولی خوشبختانه امروز با رفع همهچالش ها و مشکلات فی مابین همکاری خوبی در زمینه های مختلف بخصوص برگزاری پیاده روی اربعین داشتند و با تمام صفا و صمیمیت در کنار هم در برقراری امنیت اربعین همکاری عمل کردند.

خاتمی تاکید کرد:توقع از استان زنجان بالا است و در این میان شهرستان قیدار به خوبی پای کار آمد و همه مسئولین در همه بخش ها در برنامه های اربعین همکاری لازم را داشتند.

وی افزود: ارادات به امام حسین(ع) دلها را پاک می کند و دلها به هم نزدیک می شوند و این همدلی ها بود که برنامه های اربعین به خوبی برگزار شد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام زنجان یاد آورشد: زنجان در بین استانها عملکرد خوبی در خدمات رسانی به زائرین داشته است و این استان جایگاه خوبی در سطح کشور دارد.

خاتمی افزود: امسال سعی شد در ستاد عتبات با برنامه‌ریزی دقیق نقاط ضعف سال گذشته برطرف شود که تا حد زیادی این اتفاق افتاد و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.

وی با بیان اینکع مراسم اربعین امسال و راهپیمایی به سامرا تابوی وحشت داعش را شکست، افزود: مراسم اربعین امسال و راهپیمایی به سامرا تابوی وحشت داعش را شکست.