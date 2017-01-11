۷ ایستگاه سنجش هوا باید در قم احداث شود

سید رحمان دانیالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با انتقاد از کمبود مراکز سنجش هوا در استان قم، اظهار کرد: تعداد پایین ایستگاه‌های سنجش هوای استان امروز یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که با آن دست به گریبان هستیم که سبب می‌شود در بحث سنجش میزان آلودگی هوا با مشکل مواجه باشیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم از فعالیت ۳ ایستگاه سنجش در حال حاضر در قم خبر داد و افزود: همین سه ایستگاه هم مکان یابی نامناسبی دارند و از طرفی هم به نبود امکانات و اعتبار و تجهیزات از فعالیت محدودتری برخوار هستند.

وی تعداد این ایستگاه‌ها را درخور یک کلان شهر مانند قم ندانست و تصریح کرد: در برنامه ششم ۳۰ مرکز سنجش برای استان قم پیش بینی شده است اما در حال حاضر برای کلان شهر قم ۱۰ ایستگاه نیاز است، ۳ ایستگاه فعال است که باید تجهیز شود و ۷ ایستگاه جدید نیز باید ایجاد شود.

شناسایی ۳ کانون اصلی آلودگی هوا در قم

دانیالی بر لزوم شناخت دقیق همه پدیده‌های زیست محیطی و در پیش گرفتن راهکار مرتبط تأکید کرد و گفت: اگر بخواهیم علمی صحبت کنیم و بتوانیم برای یک مشکل راهکاری پیدا کنیم باید مطالعه و تحقیق را افزایش بدهیم و در شرایط فعلی امکانات مورد نظر برای انجام این تحقیقات در استان وجود ندارد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم افزود: قرار بر این بودکه شهرداری تأمین برای تجهیز و احداث این ایستگاه‌ها تأمین اعتبار کند و هزینه نگهداری بر عهده اداره کل حفاظت محیط زیست باشد که هنوز اجرایی نشده است.

وی با اشاره به مطالعات صورت گرفته در حوزه الودگی هوای استان قم گفت: در بحث آلودگی هوای استان سال گذشته یک طرح مطالعاتی انجام دادیم که بر اساس آن ۳ کانون اصلی آلودگی هوا در استان شناسایی شد.

انتقاداز استفاده از سوخت گازوئیل در نیروگاه سیکل ترکیبی

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم تأکید کرد: هسته مرکزی شهر قم به واسطه تردد وسایط نقلیه، جاده کاشان به واسطه برخی صنایع فعال در این منطقه و سوم نیروگاه سیکل ترکیبی به واسطه استفاده از گازوئیل ۳ مرکز مهم منشأ الودگی در استان قم محسوب می‌شوند.

دانیالی با انتقاد از استفاده از سوخت گازوئیل در نیروگاه سیکل ترکیبی استان قم، تأکید کرد: قرار بر این بود که در فصل زمستان نیروگاه‌ها در کلان شهر به جای گازوئیل از گاز استفاده کنند اما قم به رغم اینکه خود از استان‌های توزیع کننده گاز است می‌بینیم که نیروگاه خود را از استفاده گاز خارج کرده و از گازوئیل استفاده می‌کند.