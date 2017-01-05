تشکیل کمیته برای بررسی میزان جذب اسناد خزانه در خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صالحی ظهر پنجشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان شمالی اظهار کرد: برای بررسی میزان جذب اسناد خزانه از سوی دستگاه‌ها طی چند روز آینده، کمیته سه‌نفره در استان تشکیل می‌شود.

صالحی افزود: این کمیته متشکل از سه نفر از استانداری، سازمان اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه خواهد بود.

وی تصریح کرد: تمام دستگاه‌ها موظف هستند ظرف ۲۰ روز آینده اعلام آمادگی خود را برای دریافت اسناد خزانه اسلامی و یا عدم دریافت این اسناد به کمیته اعلام کنند.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به اینکه هدف از تشکیل کمیته سه‌نفره این است که بتوانیم در فرصت کم باقی‌مانده اسناد خزانه را جذب کنیم، افزود: تمام دستگاه‌هایی که امکان جذب اسناد خزانه اسلامی رادارند باید به این کمیته اعلام کنند که چه مقدار از اسناد خزانه اسلامی را می‌توانند جذب کنند.

صالحی عنوان کرد: میزان جذب اسناد خزانه اسلامی از سوی هر یک از دستگاه‌ها در کمیته سه‌نفره بررسی می‌شود و اگر دستگاهی نتوانست تمام یا قسمتی از این اسناد را جذب کند ناگزیر هستیم این میزان باقی‌مانده از اسناد را برای دیگر دستگاه‌ها تخصیص دهیم و برای آن برنامه‌ریزی کنیم.

وی اظهار کرد: تمام دستگاه‌ها برای بالا بردن اعتبار خود تلاش کنند، در حال حاضر نیز دستگاه‌هایی هستند که برای استفاده بیش از سهم خود از خزانه اسلامی اعلام آمادگی کرده‌اند.

استاندار خراسان شمالی افزود: تلاش می‌کنیم تا تمام اعتبار را جذب کنیم چون دراستانی هستیم که اگر تمام اعتبار جذب شود بازهم برای جبران عقب‌ماندگی‌ها نیازمند اعتبار هستیم.