بانک اطلاعاتی دقیق در موضوع طلاق ایجاد شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری قم، سید مهدی صادقی در ششمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم طی سخنانی با بیان اینکه با وجود همه تلاش‌ها و اقدامات صوررت گرفته شاهد کاهش طلاق نیستیم، اظهار داشت: متأسفانه ریشه یابی درستی در این زمینه صورت نگرفته است.

وی افزود: اراده واقعی و شناسایی صحیح صورت مسئله ما را در کاهش پدیده طلاق کمک خواهد کرد.

استاندار قم با اشاره بر ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق در موضوع طلاق در ابعاد مختلف، افزود: در حال حاضر کسانی که در این رابطه وظیفه‌مند هستند و ثمن‌ها و افراد دغدغه‌مند شناخت دقیقی از علل و عوامل این پدیده ندارند.

وی با بیان اینکه جمع آوری داده‌ها و تجربیات در این راستا بسیار تأثیرگذار است، تصریح کرد: باید گروهی از جامعه شناساس به صورت عمیق بر روی این مسئله کار کنند.

استاندار قم در ادامه با اشاره به مشکلات استان در بخش‌های مختلف، اولویت بندی مشکلات را مورد تأکید قرار داد و افزود: مدیران دستگاه‌های متولی باید با برگزاری جلسات مشترک نسبت به انجام تعهدات توافق عملیاتی داشته باشند.

وی تغییر صورت مسئله و اقدامات سلبی را موجب مخفی شدن تهدیدات دانست و افزود: نگاه و روش تعاملی و وحدت رویه برای حل صحیح مشکلات امری ضروری است.

در این جلسه مباحث مرتبط با کارگروه زنان و خانواده و استانداردسازی ساختمان‌های اداری و محیط‌های کار مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.