حضور تیم کریمه قم در مرحله نهایی لیگ والیبال جوانان کشور

سید ابوالفضل احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم والیبال کریمه قم که که در مرحله نخست مسابقات والیبال لیگ دسته اول جوانان کشور به مقام دوم رسیده بود از اوایل بهمن کار خود را در مرحله نهایی این مسابقات آغاز می‌کند.

وی افزود: با وجود تمایل باشگاه کریمه قم به میزبانی از مرحله نهایی، فدراسیون والیبال میزبانی این مرحله از مسابقات را به باشگاه سپهر الکتریک واگذار کرده و کریمه برای حضور در این مرحله عازم قزوین می‌شود.

رئیس هیئت والیبال استان قم گفت: تیم جوانان کریمه در مرحله اول این مسابقات در کاشان برابر ۴ تیم دیگر به میدان رفت و سرانجام به عنوان تیم دوم راهی دور بعد شد و اکنون در قزوین در رقابت با ۵ تیم دیگر برای قهرمانی مبارزه می‌کند.

احمدی بیان داشت: تیم‌های فرش محتشم کاشان، لاستیک بارز کرمان، کریمه قم، سپهر الکتریک قزوین، عقاب سبلان اردبیل و رعد پدافند هوایی اصفهان از ۸ بهمن در قزوین به صورت دوره‌ای با هم به رقابت می‌پردازند.

وی عنوان کرد: علاوه بر رده سنی جوانان، برنامه مسابقه لیگ نوجوانان کشور نیز به زودی اعلام می‌شود و تیم کریمه قم یکی از تیم‌هایی است که در رده نوجوانان نیز به مرحله نهایی رسیده است.

رئیس هیئت والیبال استان قم تصریح کرد: گزینه میزبانی برای رده سنی نوجوانان نیز مطرح است و امیدواریم مرحله نهایی این مسابقات در قم برگزار شود چنان که کریمه در مرحله اول نیز در قم میزبان سایر تیم‌های این رده سنی بود.