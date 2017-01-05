کمبود اعتبارات سبب کندی طرح فاضلاب شهری در قوچان شده است

سعید قارنگیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص طرح فاضلاب شهری قوچان اظهار کرد: آغاز این طرح از شش سال گذشته صورت گرفته که ۱۷ کیلومتر آن که شامل اجرای بخش های شبکه خط انتقال و کلکتورهای اصلی بوده، اجرا شده است.

وی ادامه داد: این طرح تاکنون کمتر از هشت درصد پیشرفت فیزیکی داشته و اگرچه طرح فاضلاب شهری قوچان بصورت طولانی مدت است اما در واقع کمبود اعتبارات طی این مدت سبب شد تا پیشرفت زیادی در اجرای این طرح ایجاد نشود.

رئیس اداره آب و فاضلاب شهری قوچان به اعتبار بالغ بر ۱۶۰ میلیارد تومانی این طرح اشاره و عنوان کرد: برای اجرای ادامه و تکمیل این طرح با توجه به سیاست های دولت به دنبال سرمایه گذار بخش خصوصی بوده ایم که در سال ۹۵ این اعتبار برای آن برآورد شد.

وی اضافه کرد: اخیرا مقدمات مجوز فراخوان نهایی برای این کار صورت گرفته که در دی ماه سال جاری به دو زبان فارسی و انگلیسی در روزنامه های کثیر الانتشار درج می شود.

قارنگیان خاطر نشان کرد: در جهت جذب سرمایه گذار خارجی و اجرای تصفیه خانه، کل شبکه و خط انتقال باقی مانده است که به صورت متقابل طرح فاضلاب شهری طی این مدت کامل و به بهره برداری رسید.

وی با بیان اینکه با اجرای این طرح چهار هزار مشترک به شبکه فاضلاب شهری متصل می شوند، یادآور شد: محل تصفیه خانه بصورت کامل تملک ودیوار کشی شده و برای واگذاری به سرمایه گذار آماده است.

فاضلاب شهری قوچان (طرح اگو) طی چند سال گذشته یکی از طرح های قابل توجه در این شهرستان بوده که اجرای آن از سال ۱۳۸۹ شروع شده و اگر چه این طرح در اوایل کار با سرعت خوبی پیش رفت اما تاکنون پیشرفت چندانی نیافته است.