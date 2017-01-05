۱۶ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۵۶

نماینده مردم قزوین البرز وآبیک در مجلس شورای اسلامی:

صندوق توسعه بخش کشاورزی در تاکستان و طارم سفلی راه اندازی می شود

قزوین- نماینده مردم قزوین البرز وآبیک در مجلس شورای اسلامی گفت: صندوق توسعه بخش کشاورزی در تاکستان و طارم سفلی راه اندازی و بهره برداری خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، داود محمدی ظهر پنجشنبه در آئین تجلیل از تولید کنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی که در سالن اجتماعات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شد اظهار کرد: کشاورزی رکن اصلی اقتصاد مقاومتی  کشور محسوب می شود.

وی افزود: نقطه اتکا ما در اقتصاد کشور باید بر پایه بخش کشاورزی باشد بنابراین باید از  بستر مستعد و مناسبی استان از لحاظ خاک و دشت حاصلخیز قزوین و داشتن تنوع آب و هوایی در تولید محصولات کشاورزی با کیفیت بهره گرفت.

نماینده مردم قزوین البرز وآبیک در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: منابع آبی استان با بحران روبروست بنابراین باید مدیریت شود و اجرای طرح ۲۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به سیستم های نوین ابیاری می تواند کمک شایانی در زمینه کمبود منابع آبی به استان کند.

محمدی تاکید کرد: رویکرد کشاورزی ما در استان باید رویکرد کشاورزی نوین و روز آمد باشد تا افزایش  مقیاس سطح و بهره وری بالا را بدنبال داشته باشد.

وی تاکید کرد: برداشت و بهره وری در حوزه های مختلف بخش کشاورزی باید ارتقا یابد تا با کشاورزی اقتصادی کشاورزان رغبت بیشتری به تولید و تامین امنیت غذایی داشته باشند.

کد مطلب 3869501

