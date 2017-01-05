به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمجیدی ظهر پنجشنبه در همایش منطقه‌ای فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، افزود: آموزش و پرورش به عنوان دستگاه فرهنگی باید در زمینه کتاب و کتابخوانی زمان بیشتری را طی کند.

وی اظهار کرد: کتاب‌های داخل کتابخانه‌های مدارس جوابگوی نیاز دانش‌آموزان نیست و از ۲ هزار کتابخانه موجود در مدارس تعداد کمی استانداردهای لازم را دارند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: باید در فکر چاره بوده و نمی‌شود با انداختن مسئولیت به گردن یکدیگر از خود سلب مسئولیت کنیم و باید به فکر پیش‌بینی راهکارهای لازم در این زمینه باشیم.

تمجیدی تاکید کرد: باید در بین دانش‌آموزان احساس نیاز به مطالعه کتاب ایجاد شودو در این راستا باید معلمان توانمند شده و دوره‌های ضمن خدمت را دریافت کنند.

وی افزود: کمتر کسی هست که از شرایط کتاب و کتابخوانی در کشور راضی باشد و باید چاره‌ای برای شرایط موجود فکری شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان بر توسعه کتابخانه‌ها تاکید کرد و افزود: تحقق این امر هم باعث توسعه کتابخوانی می شود.

تمجیدی افزود: کتابخانه‌های مدارس استان زنجان شرایط خوبی ندارند و فضای فیزیکی کتابخانه‌ها، حجم کتاب‌ها و فعالیت کتابداران از جمله مشکلات است.

وی ابراز کرد: گرانی کتاب و نبود وقت از جمله دلایل مهم در زمینه کم بودن سطح مطالعه است و علت اصلی این موضوع عدم احساس نیاز در زمینه مطالعه کتاب می باشد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان ابراز کرد: مطالعه کتاب برای رفع خستگی روحی و روانی لازم است و استفاده از کتاب وقت در اوقات فراغت نیز در بین مردم باید فراگیر شود.