به گزارش خبرنگار مهر، حسن نادری ظهر پنجشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان شمالی اظهار کرد: با تشکیل کمیته سه‌نفره و برنامه‌ریزی باید تلاش کنیم تا میزان باقی‌مانده اعتبار اسناد خزانه اسلامی را در دستگاه‌های استان جذب کنیم.

نادری تصریح کرد: در حال حاضر ۱۰۰ میلیارد تومان از این اسناد هنوز جذب نشده است که دستگاه‌ها طی فرصت باقی‌مانده درخواست‌های خود را اعلام کنند.

وی افزود: دستگاه‌ها می‌توانند بدهی‌ها خود به برخی از نهادها، شهرداری و شرکت‌های خدماتی را از طریق اسناد خزانه اسلامی پرداخت کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اظهار کرد: دستگاه‌ها باید تأثیرگذاری جذب اسناد خزانه اسلامی را در پروژه‌ها در نظر بگیرند و در پروژه‌هایی که جابجایی تخصیص اعتبار ممکن باشد این امر انجام می‌شود.

نادری افزود: همچنین درخواست‌های برخی از دستگاه‌ها که با شاخص‌های تقاضا نمی‌خورد برگشت داده می‌شود.

وی با اشاره تشکیل کمیته تخصصی سه‌نفره برای بررسی وضعیت میزان جذب اسناد خزانه اسلامی در استان، گفت: این کمیته تخصصی با مجوز شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان وضعیت جذب اسناد خزانه را بررسی می‌کند و تمام دستگاه‌ها تلاش کنند تا امکان جذب را داشته باشند.