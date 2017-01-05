بازسازی تخت های بیمارستانی کشور به ۵۰ سال زمان نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی زاده هاشمی ظهر پنجشنبه در سفر به شهرستان های استان اصفهان و با حضور در کاشان، بیمارستان آیت الله یثربی این شهر را افتتاح کرد.

وی در این برنامه با اشاره به حادثه خیز بودن کشور ایران و لزوم نوسازی تخت های بیمارستانی کشور، اظهار داشت: با وجود اینکه تاکنون اقدامات زیادی در این راستا انجام شده اما بازسازی کامل تخت های بیمارستانی به ۵۰ سال زمان نیاز دارد.

وی ادامه داد: باید برای انجام رسالت های بزرگ از کمک مردم نیز استفاده کنیم چراکه در حال حاضر راه نجات ما بهره مندی از سرمایه، تعلقات و تعدات مردم است.

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه توسعه مراکز درمانی هنر نیست و باید از بیماری در کشور پیشگیری کرد، افزود: در همین راه می توان از کمک مردم، خیران و انجمن های سلامت به خوبی بهره گرفت و آگاهی مردم برای جلوگیری از افزایش بیماری ها را افزایش داد.

وی تصریح داشت: دولت با همه توان برای خدمت به مردم به میدان آمده است و آرزوی آن هم پیشرفت ایران است.

قاضی زاده هاشمی همچنین از برخی انتقادات از جامعه پزشکی نیز گلایه کرد و گفت: حرفه پزشکی، شغلی شریف است و باید با مراقبت بیشتر از بیماران، دعای خیر مردم را برای خود داشته باشیم.