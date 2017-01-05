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۱۶ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۰۶

وزیر بهداشت:

بازسازی تخت های بیمارستانی کشور به ۵۰ سال زمان نیاز دارد

بازسازی تخت های بیمارستانی کشور به ۵۰ سال زمان نیاز دارد

کاشان - وزیر بهداشت گفت: بازسازی همه تخت های فرسوده بیمارستانی کشور به ۵۰ سال زمان نیاز دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی زاده هاشمی ظهر پنجشنبه در سفر به شهرستان های استان اصفهان و با حضور در کاشان، بیمارستان آیت الله یثربی این شهر را افتتاح کرد.

وی در این برنامه با اشاره به حادثه خیز بودن کشور ایران و لزوم نوسازی تخت های بیمارستانی کشور، اظهار داشت: با وجود اینکه تاکنون اقدامات زیادی در این راستا انجام شده اما بازسازی کامل تخت های بیمارستانی به ۵۰ سال زمان نیاز دارد.

وی ادامه داد: باید برای انجام رسالت های بزرگ از کمک مردم نیز استفاده کنیم چراکه در حال حاضر راه نجات ما بهره مندی از سرمایه، تعلقات و تعدات مردم است.

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه توسعه مراکز درمانی هنر نیست و باید از بیماری در کشور پیشگیری کرد، افزود: در همین راه می توان از کمک مردم، خیران و انجمن های سلامت به خوبی بهره گرفت و آگاهی مردم برای جلوگیری از افزایش بیماری ها را افزایش داد.

وی تصریح داشت: دولت با همه توان برای خدمت به مردم به میدان آمده است و آرزوی آن هم پیشرفت ایران است.

قاضی زاده هاشمی همچنین از برخی انتقادات از جامعه پزشکی نیز گلایه کرد و گفت: حرفه پزشکی، شغلی شریف است و باید با مراقبت بیشتر از بیماران، دعای خیر مردم را برای خود داشته باشیم.

کد مطلب 3869511

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