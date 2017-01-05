موقوفات طرقبه شاندیز بعنوان ذخایر زیست محیطی تلقی می شوند

سید حسن حسینی صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید از اراضی موقوفات شهرستان طرقبه شاندیز در گفتگو با خبرنگار مهر بر حفظ کاربری باغی و زراعی بیش از ۲۱ هزار رقبه موقوفه طرقبه شاندیز تاکید کرد و آن را عاملی مهم برای حفظ ذخایر زیست محیطی و طبیعی این شهرستان دانست و اظهار کرد: معتقدم وقف می تواند در موضوعات اقتصادی و فرهنگی و نیز زیست محیطی و حفظ طبیعت زیبای طرقبه شاندیز نقش ویژه ای داشته باشد و این مستلزم این است که همه در این راه مسئولانه و متعهدانه مشارکت کنند.

وی برکات وقف را کمک به فقرا، نیازمندان، بیماران خاص، برپا داشتن مراسم مذهبی و حفظ شعائر دینی و سایر عنوان کرد و گفت: خوشبختانه در شهرستان طرقبه شاندیز با وجود آمار بسیار زیاد زمین های موقوفه درآمدهای خوبی برای تأمین این موارد پیش بینی شده که در آینده نزدیک گام های مؤثرتری برداشته خواهد شد.

فرماندار طرقبه شاندیز حراست از موقوفات را در رأس امور شهرستان اعلام کرد و آن را وظیفه همگانی دانست و گفت: با توجه به سند تهیه شده برای شهرستان طرقبه شاندیز با عنوان پهنه گردشگری و از طرفی متراژ بالای زمین های وقفی خواستار بالفعل کردن مزیت های بالقوه اراضی موقوفات مناسب با سند راهبردی شهرستان و منافع موقوفه با هدف حفظ کاربری های تعریف شده شده ایم.

وی به اجرای برنامه های فرهنگی برای کاهش معضلات اجتماعی و خانوادگی اشاره کرد و افزود: این برنامه ها که با همت اداره اوقاف و امور خیریه و نیز بقعه امام زادگان سید یاسر و ناصر (ع) برگزار می شود، بسیار مفید و مثمر ثمر هستند و امیدارم که بصورت مستمر ادامه یابند.

حسینی با بیا اینکه وقف یک سنت حسنه است، تصریح کرد: باید جایگاه واقعی وقف در جامعه تقویت شود و ترویج فرهنگ وقف در جامعه ضروری است.