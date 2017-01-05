کشاورزی استان قزوین باید مدرن و به روز باشد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی ظهر پنجشنبه در آئین تجلیل از تولید کنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی که در سالن اجتماعات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شد اظهار کرد: سیاست دولت مبتنی براقتصاد مقاومتی است که بعنوان یک راهبرد در بخش کشاورزی برنامه های خود را تنظیم کرده است و این بخش بعنوان پایه واساس استراتژیک کشور و تامین کننده امنیت غذایی جامعه محسوب می شود.

وی افزود: کشاورزان بعنوان تامین کننده امنیت غذایی جامعه باید با تکیه کردن بر مزیت ها و توانمندیها خود برای تولید محصولات کشاورزی و صادرات آن حرکت کنند تا وابستگی به خارج نداشته باشیم.

استاندار قزوین با تاکید بر اینکه تولید محصولات کشاورزی باید درون زا و برون نگر باشد گفت : باید به ظرفیت ها و بسترهای د اخلی تکیه کرد تا بتوانیم با تولیدات مناسب در بازارهای بین المللی حضور بیشتری داشته باشیم.

همتی اضافه کرد: باید بجای ارزآوری از نفت از بخش کشاورزی و صنعت با تولید با کیفیت بالا با قیمت پایین در بازارهای جهانی حضور پیدا کرده تا سهم بزرگی از بازارهای جهانی به تولید کنندگان ایرانی اختصاص یابد تا بتوانیم در قدرت رقابت با کشورهای دیگر و ایجاد اشتغال و اقتصاد نقش آفرین باشیم.

وی در ادامه این مراسم با بیان اینکه اگر مساله مدیریت آب را جدی نگیریم باید منتظر وسعت بیابانهای بلا استفاده و ازدست دادن تولید و اشتغال باشیم تصریح کرد : با روی آوردن به روشهای علمی جدید ونوین در بخش کشاورزی که حاصل فکر و اندیشه دانشمندان جوان ایرانی و تکیه بر مشارکت کشاورزان و بهره برداران می توان شاهد رشد و توسعه بیشتری در بخش کشاورزی باشیم.

همتی یاد آور شد: وظیفه دولت هدف گذاری و سیاست گذاری است بنابراین باید با ایجاد اتحادیه ها و سندیکاهای بخش کشاورزی مبتنی بر منابعی که در اختیار داریم در کنار دولت قرار گیریم.

وی تاکید کرد: اتحادیه های بخش کشاورزی باید رشد و تقویت شوند تابتوانند صاحب صادرات شوند و در این میان مشارکت و همراهی کشاورزان می تواند حامی دولت باشد.

استاندار قزوین بر اجرای طرح ۲۰ هزار هکتار از اراضی کشاوری استان به سیستم های نوین آبیاری و همچنین ایجاد ۱۰۰۰ هکتار گلخانه در استان تاکید کرد و گفت : استان قزوین از لحاظ کشاورزی بسیار غنی است بنابراین باید با اجرای روش های نوین در مزارع و باغات کشاورزی بتوانیم برای کشور الگو محسوب شویم.

این مقام ارشد استانی در پایان مراسم اظهار امیدواری کرد: انشا اله با اجرای مصوبات سفر هیات دولت به استان قزوین در اسفند ماه بتوانیم آئین جشنی با حضور همه کشاورزان، تولید کنندگان، بهره برداران و فعالان این عرصه برگزار کنیم.

در پایان از دو تولید کننده ملی و ۶۲ تولید کنندگان استانی بخش کشاورزی تقدیر شد.