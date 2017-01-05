کشاورزی مدرسه معرفت الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی ظهر پنجشنبه در مراسم تقدیر از کشاورزان نمونه استان قزوین که در سالن شهداء جهاد کشاورزی برگزار شد، اظهار کرد: یکی از صفات خداوند رزاق بودن است و در نگاه دینی تنها خداوند رزاق است و کشاورزان مجریان رزق الهی هستند و این شأن و مقام از سوی خداوند به کشاورزان عطا شده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین ادامه داد: کشاورزان تنها در زمانی که به نماز می‌ایستند، مشغول عبادت نیستند بلکه انجام هر مرحله از کار کشاورزی عبادت محسوب می‌شود و از این منظر از اهمیت بالایی برخوردار است.

امام‌جمعه قزوین یادآورشد: کشاورزان به حامی و پشتیبان نیازمندند که خداوند بزرگ‌ترین حامی و پشتیبان کشاورز است زیرا همه زمینه‌ها و فرصت‌های زراعت را در اختیار او قرار می‌دهد.

وی افزود: همان‌گونه که خداوند شرایط زراعت و کشاورزی را برای انسان فراهم کرده حقی را هم برای نیازمندان در نظر گرفته که پس از برداشت محصول باید پرداخت شود تا نعمت الهی بیشتر شود.

آیت‌الله عابدینی اضافه کرد:اگرحق نیامندان پرداخت شودخداوند در سال‌های بعد محصول و برکت بیشتری را به کشاورزان عطا می‌کند و زراعت آن‌ها را از آفات دور نگاه می‌دارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین با تأکید بر این‌که رونق کشاورزی به دست خداوند محقق می‌شود گفت: خداوند فرموده این ما هستیم که از ابرها باران را نازل می‌کنیم تا روییدنی‌ها به واسطه آن جان تازه بگیرند و در نهایت کشاروزی رونق یابد.

وی خاطرنشان کرد: زمین و رویش گیاهان مدرسه معرفت خداوند است و از این جهت همه عرصه‌های کشاورزی زمینه‌ای برای افزایش معرفت انسان به عالم هستی و خداوند است.

امام‌جمعه قزوین اذعان کرد: آن‌هایی که خداوند را می‌شناسند، به آخرت ایمان دارند و رزق و روزی را وابسته به خداوند می‌دانند، از این مدرسه الهی به خوبی بهره‌مند می‌شوند اما آن‌هایی که اعتقادی به این معانی ندارند نمی‌توانند از مدرسه الهی بهره‌مند شوند.