به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام ظهر پنجشنبه در جلسه بررسی مشکلات تولیدات دامی شهرستان نهاوند که با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی برگزارشد، گفت: جایگاه کشاورزی و دامداری نهاوند جایگاه برتری است که درواقع کسب این جایگاه حاصل زحمات کشاورزان است.

وی با اشاره به اینکه آنچه مدنظر مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی است تکیه‌بر توانایی‌ها و تولیدات داخلی است، گفت: امروز باید افراد و تولیدکنندگان کشاورزی و دامی در شهرستان را باخرد جمعی حمایت کنیم تا جایگاه گذشته نهاوند در این بحث احیا شود.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه به‌واسطه تحریم‌ها و افزایش قیمت‌ها از جایگاه اصلی خود درگذشته افول داشته‌ایم، گفت: در حال حاضر در بحث ارزش‌افزوده حلقه‌های مفقوده‌ای در شهرستان وجود دارد چراکه تولید محصول داریم اما بسته‌بندی و صنایع مربوط به آن را نداریم و به‌ناچار خام فروشی صورت می‌گیرد که هیچ ارزش‌افزوده‌ای را برای شهرستان به همراه ندارد.

وی بابیان اینکه نهاوند ۲۰ درصد گوشت قرمز استان همدان را تأمین می‌کند، گفت: در این حوزه شهرستان نیازمند صنایع تبدیلی، بسته‌بندی و فرآوری است چراکه علاوه بر ایجاد اشتغال، درآمد برای سرمایه‌گذار و تولیدکننده به دنبال دارد.

بهرام نیا با اشاره به پتانسیل‌های نهاوند در بحث کشاورزی و تولیدات دامی گفت: شهرستان نهاوند در حوزه اخذ مجوز برای راه‌اندازی گاوداری شیری و مرغداری نیازمند مساعدت است.

وی در ادامه با اشاره به استمهال وام‌های واحدهای تولید و فراورده‌های لبنی گفت: در این خصوص در مجلس مصوبه ای در دست بررسی است که وام‌های تا ۱۰۰ میلیون تومان شامل بخشودگی جریمه شوند.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به دنبال دعوت معاونین وزرای دولت برای بررسی مشکلات مردم و اقشار زحمت‌کش کشاورز به نهاوند هستیم، گفت: ماه آینده معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی برای بررسی پاره‌ای از مشکلات به شهرستان نهاوند سفر می‌کند.