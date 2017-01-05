راه اندازی بورس ارز در کشور الزامی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی پیش از ظهر پنج شنیه در همایش بزرگداشت روز صادرات و تجلیل از صادر کنندگان نمونه سال ۹۵، گفت: طی چند سال اخیر صادرات و واردات در ایران یک روند ثابتی را طی می کند به گونه ای که طی ۹ ماه سال جاری تقریبا ۳۱.۵ میلیارد دلار صادرات و همین مقدار واردات داشتیم.

وی افزود: با توجه به اینکه تراز صادرات و واردات در کشور صفر است اما در مقایسه‌ای با سال گذشته ۹ درصد در بخش صادرات و چهار درصد در حوزه واردات رشد دارد که قابل قبول است.

پور ابراهیمی با اشاره به اینکه ۵۵درصد از صادرات کشور در حوزه نفتی است، اظهار کرد: طی ۹ ماه سال جاری فقط ۴۵ درصد صادرات غیر نفتی داشتیم که امیدواریم به سمت صادرات کالاهای غیر نفتی پیش رو باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: کالاهای صادراتی ما ارزش افزوده پایینی نسبت به کالاهای وارداتی دارد به گونه ای که صادرات ما هر کیلو ۳۰ سنت و واردات ۱.۲ دلار محسوب می‌شود که نسبت یک‌چهارم دارد

وی ادامه داد: صادرات دانش بنیاد و واردات کالاهای سرمایه ای در قیمت صادرات کالا نقش به سزایی دارد لذا باید یک رویکرد با توجه به ظرفیت های صادراتی تعریف شود.

پور ابراهیمی با تاکید بر اینکه مشکل صادرات در کشور ما نوسانات نرخ ارز است، افزود: نرخ ارز باید بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا صورت گیرد و دولت باید با تلاش بیشتری به بازار ارز وارد شود تا به نرخ ثابت ارز برسیم.

وی گفت: کشورهای مثل چین، هند، برزیل مبادلات پولی دو یا چند جانبه انجام می دهند لذا نوسانات ارز در صادرات کالای آنها اختلال ایجاد نمی کند و در ایران هم باید پیمان پولی دو و چند جانبه تقویت شود.

وی با اشاره به اینکه عدم یکسان سازی ارز در کشور موجب رانت و فساد می شود، اظهار کرد: با توجه به محاسبات انجام شده، کمترین میزان رانتی که طی دو سه سال اخیر در اقتصاد کشور توزیع شده، ۸ هزار میلیارد تومان است.

نماینده مردم کرمان در مجلس عنوان کرد: اگر به جز صرافی ها بانک های مرکزی هم در مبادلات ارزی ورود پیدا کنند و بورس ارز راه اندازی شود کمتر دچار نوسانات ارزی و محدودیت های صادراتی می شویم.

وی افزود: روش حساب سپرده ریالی هم یک ظرفیت بود اما به دلیل مشکلات در بحث تسویه حساب ارزی مشتریان کسی حاظر به باز کردن حساب ارزی نشد.

پور ابراهیمی با بیان اینکه باید بازارمبادلات ارز غیررسمی در کشور ساماندهی شود، افزود: میزان نیاز به دلار برای واردات کالای قاچاق به کشور ۲۲ میلیارد دلار است و در حوزه مناطق آزاد حدود ۳ میلیارد دلار برآورد داریم که منابع ما از کشور خارج می‌شود.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران در این همایش افزود: یکی از مشکلات صادرات ما در سطح بین المللی این است که متناسب با سبد صادرات دنیا و نیاز امروز پیش نمی رویم.

مودودی ادامه داد: برخی از کشورهای مثل افغانستان و عراق به دلیل کمبود درآمد تقاضای خود را کم کرده است که به صادرات کالای ایران لطمه زده است.

وی ادامه داد: به دلیل کمبود دانش فنی و ضعف در ماشین آلات، بهره‌وری بنگاه‌های ما بسیار پایین است و حدود یک چهارم واحدهای صنعتی ترکیه را تجربه می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه هنوز نتوانستیم با تسهیل روابط کارگزاری بانکی به موجب تقاضا ها مبادله پول و کالا داشته باشیم، اظهار کرد: در بحث بنگاهی ایرادهای زیادی داریم، هدف‌گذاری درستی در حوزه تولیدات داخلی نداریم و وابسته به صادرات محصولاتی سنتی خود هستیم در حالی که سبد صادراتی دنیا در حال تغییر است.

وی در اخر با بیان شعار امسال ملی صادرات «تجارت کهن، بازار مدرن»، گفت: باید بپذیریم که امروز بازارهای جدید متفاوت از قدیم هستند ونوع نگاه و بینش در حوزه مدیریت و بازاریابی نیز محدود شده است به گونه ای که مقیاس‌های ما هنوز صادراتی نیستند.