زنجان در ارائه خدمات به زائرین اربعین حسینی عملکرد خوبی داشت

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش امیری ظهر پنجشنبه در همایش تجلیل از خادمین حسینی، افزود: هر کسی که برای سیدالشهداء کاری می کند انتظار تقدیر و تشکر را ندارد و اگر فعالیتی در مسیر خدمت را زائرین اربعین داشته است توفیقی بزرگ نصیبش شده است.

استاندار زنجان گفت: براساس ارزیابی ستاد کمیته عتبات و عالیات کشور، موکب زنجانی ها در سطح کشور عملکرد بسیار قابل قبولی را داشته و این امر برای استان مایه افتخار و مباهات است.

امیری تاکید کرد: زنجان در بین ۱۸ استان که در زمینه ارائه خدمات به زائرین اربعین حسینی در نجف اشرف همکاری داشتند عملکرد خوب را به خود اختصاص داد.

وی افزود: برگزاری مراسم تجلیل، تشویقی است برای ادامه کار تا در سال‌های آینده این کارها بهترو با مدیریت بیشتری انجام شود.

استاندار زنجان یاد آورشد: در سال‌های آینده روند مطلوب خدمات‌رسانی به زائران اربعین را تداوم بدهیم و زنجانی‌ها بار دیگر ارادت خود را در این راه نشان خواهند داد.