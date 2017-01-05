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۱۶ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۵۰

از سوی دبیرخانه اعلام شد؛

آثار راهیافته به مرحله دوم کتاب سال در دو گروه کلیات و نسخ خطی

آثار راهیافته به مرحله دوم کتاب سال در دو گروه کلیات و نسخ خطی

آثار راه یافته به مرحله دوم سی و چهارمین دوره کتاب سال جموری اسلامی ایران در گروه‌های «کلیات» و« نسخ خطی» معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه کتاب، در گروه «کلیات» از میان ۱۷۲ اثر راه یافته به مرحل اول، ۲ اثر «دانشنامه تخت فولاد اصفهان، تالیف اصغر منتظرالقائم» و «دانشنامه خلیج فارس، تالیف گروه مولفان» به مرحله دوم سی و چهارمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران راه پیدا کردند.

همچنین در گروه «نسخ خطی» از میان ۱۶ اثر ارسال شده به دبیرخانه، دو اثر «فهرست نسخه­‌های خطی، تالیف پریسا کرم ­رضایی» و «فهرستگان نسخه­‌های خطی ایران (فخنا)، تالیف مصطفی درایتی» به عنوان نامزدهای سی و چهارمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران معرفی شدند.

مراسم اختتامیه سی و چهارمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران طبق هر سال در بهمن ماه، با معرفی برگزیدگان و کتاب‌های شایسته قدردانی برگزار می‌شود.

کد مطلب 3869553

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