آثار راهیافته به مرحله دوم کتاب سال در دو گروه کلیات و نسخ خطی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه کتاب، در گروه «کلیات» از میان ۱۷۲ اثر راه یافته به مرحل اول، ۲ اثر «دانشنامه تخت فولاد اصفهان، تالیف اصغر منتظرالقائم» و «دانشنامه خلیج فارس، تالیف گروه مولفان» به مرحله دوم سی و چهارمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران راه پیدا کردند.
همچنین در گروه «نسخ خطی» از میان ۱۶ اثر ارسال شده به دبیرخانه، دو اثر «فهرست نسخههای خطی، تالیف پریسا کرم رضایی» و «فهرستگان نسخههای خطی ایران (فخنا)، تالیف مصطفی درایتی» به عنوان نامزدهای سی و چهارمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران معرفی شدند.
مراسم اختتامیه سی و چهارمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران طبق هر سال در بهمن ماه، با معرفی برگزیدگان و کتابهای شایسته قدردانی برگزار میشود.
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