آثار راهیافته به مرحله دوم کتاب سال در دو گروه کلیات و نسخ خطی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه کتاب، در گروه «کلیات» از میان ۱۷۲ اثر راه یافته به مرحل اول، ۲ اثر «دانشنامه تخت فولاد اصفهان، تالیف اصغر منتظرالقائم» و «دانشنامه خلیج فارس، تالیف گروه مولفان» به مرحله دوم سی و چهارمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران راه پیدا کردند.

همچنین در گروه «نسخ خطی» از میان ۱۶ اثر ارسال شده به دبیرخانه، دو اثر «فهرست نسخه­‌های خطی، تالیف پریسا کرم ­رضایی» و «فهرستگان نسخه­‌های خطی ایران (فخنا)، تالیف مصطفی درایتی» به عنوان نامزدهای سی و چهارمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران معرفی شدند.

مراسم اختتامیه سی و چهارمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران طبق هر سال در بهمن ماه، با معرفی برگزیدگان و کتاب‌های شایسته قدردانی برگزار می‌شود.