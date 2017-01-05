  1. استانها
  2. همدان
۱۶ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۱۴

رئیس شبکه بهداشت و درمان نهاوند:

ضارب پزشک اورژانس بیمارستان علیمرادیان نهاوند راهی زندان شد

ضارب پزشک اورژانس بیمارستان علیمرادیان نهاوند راهی زندان شد

نهاوند- رئیس شبکه بهداشت و درمان نهاوند گفت: ضارب پزشک اورژانس بیمارستان علیمرادیان نهاوند راهی زندان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه ۱۴ دی‌ماه سال جاری در پی مراجعه بیمار و همراه وی به بیمارستان آیت‌الله علیمرادیان نهاوند، همراه بیمار پزشک اورژانس نهاوند را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد و بعد از دقایقی از محل متواری می‌شود.

مومنعلی دارابی در گفتگو با خبرنگار مهر از به چنگ قانون افتادن این ضارب خبر داد و عنوان کرد: خوشبختانه ضارب پزشک اورژانس بیمارستان آیت‌الله علیمرادیان دستگیر و راهی زندان شد.

وی گفت: با پیگیری دادستان و فرماندهی انتظامی شهرستان نهاوند این فرد دستگیر و به مراجع قضایی معرفی و راهی زندان شد.

دارابی در پایان از پیگیری و زحمات مسئولان و مقامات قضایی شهرستان نهاوند تشکر کرد و خواستار برخورد قاطع با ضاربان و برهم زنندگان نظم و آرامش بیمارستان و مراکز بهداشتی درمانی شهرستان نهاوند شد.

کد مطلب 3869557

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها