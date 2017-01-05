معصومه ابتکار اسفند ماه به همدان سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا محمدی ظهر پنج شنبه در شورای اداری اداره کل محیط زیست همدان بیان کرد: در کنار انجام وظایف در چارچوب تعریف شده و بهبود فرایندها، برنامه های محیط زیست همدان بر آموزش و جلب مشارکت عمومی متمرکز شده است.

محمدی اضافه کرد: تاکنون یک رضایت حداقلی از نتایج برنامه ها و تلاش ها طی یک و نیم سال گذشته حاصل شده و بنا داریم محیط زیست را به مسئله همه تبدیل کنیم.

وی تصریح کرد: همه جامعه درگیر موضوع محیط زیست هستند و برای حفظ داشته های طبیعی و زیستی باید تلاش همگانی صورت گیرد.

وی ادامه داد: حجم کار مغفول و عقب مانده در دهه های اخیر در حوزه محیط زیست موجب ایجاد بحران های محیط زیستی شده که رفع بحران ها، نیازمند مشارکت همه اقشار و گروه هاست.

وی بر روزامد کردن رویه ها در حفظ محیط زیست تاکید کرد و گفت: از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، توجه ویژه ای به مسئله محیط زیست شده و این موضوع هم کار را به لحاظ آماده بودن فضا راحت تر می کند و هم از سوی دیگر با افزایش مطالبه گری، مسئولیت سنگین تری در پی داشته است که بنا داریم سال آینده با برنامه ای کامل تر از گذشته در عرصه حفظ محیط زیست ظاهر شویم.

شکار پرندگان وحشی ممنوع شد

معاون محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان نیز از ممنوعیت شکار پرندگان وحشی بر اساس اطلاعیه رسمی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد.

مهدی صفی خانی با بیان این خبر افزود: ممنوعیت موقت زمانی، مکانی و نوعی شکار و زنده گیری پرندگان وحشی برقرار است.

صفی خانی تاکید کرد: این اطلاعیه مطلق بوده و شامل پروانه های صادره قبلی در مورد شکار و زنده گیری پرندگان وحشی می شود.

وی عنوان کرد: در صورت برطرف شدن خطر شیوع و احتمال انتقال بیماری آنفولانزای فوق حاد طیور با اعلام سازمان دامپزشکی کشور، چگونگی اقدام در خصوص صدور پروانه ها و اعتبار پروانه های صادر قبلی توسط محیط زیست استان به اطلاع خواهد رسید.