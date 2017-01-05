وزارت نفت گاز مورد نیاز صنایع آذربایجان شرقی را تامین کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین فرهنگی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان که با حضور وزیر نفت برگزار شد، اظهار داشت: این استان قطب تولیدی و صنعتی است و تامین گاز یکی از نیازهای جدی شهرک های صنعتی استان است که به شدت احساس می شود و دو نیروگاه صوفیان و بناب در انتظار تامین گاز مصرفی هستند.

فرهنگی با بیان اینکه نیروگاه تبریز به علت استفاده از سوخت های مایع موجب آلایندگی در شهر می شود، اظهار داشت: برای تامین صنایعی که سوخت گاز مصرف می کنند حل مشکلات مژده و نوید مناسبی برای آذربایجان شرقی خواهد بود.

رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی از وزارت نفت خواستار حل و رفع مشکلات شهرک های صنعتی و دیگر حوزه ها شد.