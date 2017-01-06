انتقاد از اعضای ستاد سفر/تفاهمی برای داشتن نوروز متفاوت در چابهار

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته همایشی با عنوان کارآفرینی در گردشگری برگزار شد اما در آن همایش تعداد کمی از افراد حضور پیدا کردند به نحوی که مجری برنامه اعلام کرد کسی در کشور به کارآفرینی در گردشگری اهمیتی نمی دهد نمونه آن هم اینکه کسی به این برنامه نیامد.

خسرو ایرانپور کارشناس پیشکسوت هتلداری در این برنامه گفت: امروزه صنعت آی‌تی به جایی رسیده است که در هتل های جهان میز پذیرش را حذف می‌کنند تا کارهای مربوط به رزرو هتل به صورت مجازی انجام شود.

همایش کارآفرینی در صنعت گردشگری و صنایع وابسته از پیش از ظهر روز شانزدهم دی ماه در سالن فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. وی گفت: در گردشگری کمتر کارآفرینی انجام می‌شود. کارآفرینی خود به خود در صنایعی که دچار بحران است بسیار بهتر انجام می‌گیرد. یکی از ویژگی‌های کارآفرینی این است که کارآفرینی دانشی نیست که در دانشگاه‌ها بتوان آن را یاد گرفت. شاید در جوانی کارآفرینان دست به کارهایی بزنند که با توجه به سن و سال آن‌ها ممکن است غیرمعمول به نظر برسد. وقتی که موضوع را بررسی می کنیم، می بینیم که معمولاً کسانی که کارآفرین هستند، ثروتمند نیستند. تبلیغات در کارآفرینی بسیار مهم است. مهمان راضی بهترین تبلیغ برای گردشگری است.

از استان کردستان نیز خبر رسید که دو نفر از کارشناسان و یک نفر از اعضای انجمن میراث فرهنگی شهرستان بانه در درگیری با حفاران و غارتگران مواریث فرهنگی در شهرستان بانه به شدت زخمی شدند.

شامگاه روز دوشنبه ۱۳ دی ماه طی بازدید کارشناسان اداره میراث فرهنگی شهرستان بانه از محل حفاری غیر مجاز صورت گرفته شده در آثار تاریخی مربوط به روستای شرگه از توابع این شهرستان، با آثار مربوط به جرم مواجه شدند.

سید محسن علوی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان به خبرنگاران گفت: این کارشناسان برحسب وظیفه قانونی خود اقدام به ضبط آثار مربوط به حفاری غیر مجاز کردند و پس از صورتجلسه کردن آنها شرح واقعه و ضبط ابزارآلات غارتگران آثار فرهنگی و تاریخی، در حین بازگشت با کمین غارتگران روبه رو شدند. پس از درگیری شدید مسلحانه دو نفر از کارشناسان اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری بانه و یک نفر از اعضای انجمن میراث فرهنگی در حین انجام ماموریت به شدت زخمی می شوند و حال دو تن از آنان به دلیل شدت جراحات وارده وخیم است.

کسی حق قهر ندارد

پس از اینکه همایشی پیرامون اعلام آمادگی انجمن های صنفی راهنمایان در استانهای کشور مبنی بر میزبانی از مهمانان بزرگترین رویداد گردشگری ایران برگزار شد و معاون گردشگری کشور نیز اعلام کرد کسی حق قهر با این برنامه ملی را ندارد، خبرگزاری مهر گزارشی منتشر کرد و به روند برگزاری این برنامه و حواشی ایجاد شده به آن پرداخت.

در این گزارش آمده است که کنوانسیون ۲۰۱۷ راهنمایان گردشگری جهان قرار است از ۶ تا ۱۸ بهمن ماه در شهرهای تهران، قزوین، اصفهان، زنجان، همدان، فارس، کاشان برگزار شود. در این فاصله از روزهای ۹ تا ۱۳ بهمن نیز مراسم اصلی کنوانسیون در شهر تهران برگزار خواهد شد و طبق اعلام دبیرخانه کنوانسیون، در آن ۴۰۲ شرکت کننده ایرانی و خارجی حضور خواهند داشت. همچنین ۱۴۰ مهمان در تورهای گردشگری پیش از کنوانسیون و ۲۹۰ مهمان نیز در تورهای پس از کنوانسیون شرکت می‌کنند.

این کنوانسیون از آن جهت اهمیت دارد که فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری دارای حدود ۲۰۰ هزار عضو از کشورهای مختلف است و اجلاس آن، هر دو سال یک‌بار در یکی از کشورها برگزار می‌شود و مهمتر آن که راهنمایان گردشگری به نوعی سفیران و دیپلمات‌های فرهنگی در دنیا محسوب می‌شوند و هر کدام با گردشگران زیادی در ارتباط هستند و می‌توانند مبلغ گردشگری ایران باشند.

بنابراین با دیدن ایران، گرفتن خدمات مناسب و داشتن بهترین خاطره از سفر به ایران نه تنها ایران را ارزیابی خواهند کرد بلکه درباره آن تبلیغ می‌کنند تبلیغی که یک باره در ۱۲ روز توسط ۳۰۰ راهنمای خارجی اتفاق می‌افتد. چنین رویدادی در تاریخ گردشگری ایران تاکنون سابقه نداشته است آن هم با این مدت زمان، با این تعداد گردشگر خارجی.

برنامه ششم توسعه با حضور تشکل های گردشگری بررسی شد

نشست مشترک رییس فراکسیون گردشگری مجلس و چند تن از نمایندگان مجلس با روسای تشکل های صنفی، شامگاه روز ۱۱ دی ماه، در محل دفتر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران برگزار شد و برنامه ششم توسعه در حوزه گردشگری مورد بررسی قرار گرفت.

جبار کوچکی نژاد، رییس فراکسیون گردشگری مجلس با تاکید بر اتمام تنظیم برنامه ششم توسعه و عدم امکان تغییر و اضافه کردن در موارد آن، اظهار داشت: «برنامه ششم توسعه یک برنامه پنج ساله است. احکامی که در کمیسیون تلفیق تصویب شده نیز آماده شده است و تشکل های صنفی فقط در سه مورد می توانند پیشنهادهای خود را ارائه دهند تا در صحن علنی مجلس مطرح شود»

رییس فراکسیون گردشگری مجلس در خصوص نوع پیشنهادها افزود: «اول، می توانید به نفع بخش گردشگری درخواست بدهید که یک کلمه یا جمله یا ماده در برنامه ششم توسعه در حوزه گردشگری حذف شود؛ دوم، درخواست رفع ابهام کرده تا ابهام شفاف سازی شود؛ سوم، به کمیسیون تلفیق برگشت داده تا مجدد بر روی آن کار شود».

محمدحسن کرمانی، رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران، در اعتراض به اقدام دیرهنگام کمیسیون گردشگری مجلس در برگزاری جلسه بررسی برنامه ششم توسعه گفت: «نمایندگان مجلس بعد از طی کردن ۹۰ درصد از راه به فکر نظرخواهی از تشکل های صنفی افتاده اند و در این مرحله عملا کاری برای اقدام وجود ندارد».

کرمانی ادامه داد: «در طی دو سال گذشته سازمان میراث با تشکل های خصوصی هیچ جلسه ای در خصوص برنامه ششم توسعه نگذاشته است. حضور تشکل ها در اتاق بازرگانی فقط به اندازه یک اسم است سازمان برای تدوین برنامه ششم توسعه باید با خود صاحبان این صنعت صحبت می کرد، چرا که صاحبان این صنعت با مشکلات و اجرای صنعت گردشگری آشنا هستند».

انتقاد رئیس سازمان میراث فرهنگی از اعضای ستاد هماهنگی سفر

زهرا احمدی‌پور رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در دیدار با اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها در حوزه گردشگری گفت: «متاسفانه افق روشنی از اینکه سال ۲۰۱۷، در ایران چطور بخواهیم از ظرفیت گردشگری استفاده کنیم وجود ندارد. دستگاه‌های دولتی نیز عملا دچار کرختی هستند و این کرختی مانع می‌شود که با سرعت بتوانند با ضرورت‌های توسعه به سرعت هماهنگ شوند. ظرفیت‌های تئوریک، عملیاتی و برنامه‌ای توسعه را دانشگاه‌ها و انجمن‌های علمی می‌توانند ایجاد کنند تا دستگاه‌های دولتی این ظرفیت‌ها را در غالب برنامه‌های مصوب شروع به اجرا کردن کنند.»

احمدی‌پور گفت: «در اولین نشستی که با معاونت گردشگری داشتم، بر این مسئله تاکید کردم که باید توزیع جغرافیایی سفر در ایران را تغییر دهید و برای آن برنامه داشته باشید. برای نوروز ۹۶ باید برنامه‌ای به استان‌ها داده شود که در آن علاوه بر تعیین مقاصد گردشگری کشور و مقاصد گردشگری در آن استان‌ها برنامه‌های موجود نیز ارائه شود. تفاوت نوروز ۹۶ با نوروزهای قبلی چیست؟ کمیته ملی سفر که ۳ سال گذشته تشکیل شد در جلسه اخیر هیچ برنامه مدونی ارائه نکردند.»

او افزود: «در آن جلسه از نهادهای مختلف خواستم که با توجه به اینکه ۳ سال است که چنین کمیته‌ای تشکیل شده به سئوالاتی نظیر اینکه در ۳ سال گذشته نوروزهای مختلف و تسهیلات سفر چه تفاوتی با هم داشتند، ایمنی، رضایت مسافران چه تغییری کرده است پاسخ دهند اما متاسفانه در این زمینه آسیب‌شناسی انجام نشده بود. به عنوان مثال راه‌آهن، پلیس‌راه، هلال احمر و حتی خود سازمان... هیچ آسیب‌شناسی انجام نداده بودند و تنوانستند هیچ تفاوتی را بین نوروزهای ۳ سال قبل قائل شوند.»

معاون رئیس‌جمهوری به ثبت نوروز با محوریت ۱۲ کشور در یونسکو اشاره کرد، آن را یک ظرفیت فرهنگی دانست و گفت: «اطلاعات وجود دارد، اما متاسفانه هم‌افزایی انجام نگرفته و به سیاست‌ تبدیل نشده است. باید با هم‌افزایی، تجربه علمی و تجربه اجرایی خروجی مثبتی داشته باشیم. ما به این خروجی مثبت برای نوروز امسال با توجه به ویژگی‌هایی متفاوتی که نسبت به سال‌های قبل دارد نیاز داریم تا با استفاده از ظرفیت‌های موجود نوروز متفاوتی داشته باشیم.»

تفاهمی برای داشتن نوروز متفاوت در چابهار

این هفته در جلسه‌ای که با حضور عبدالرحیم کردی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار و کامبیز مشتاق‌گوهری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سیستان‌ و بلوچستان، مسؤولان شهری و مدیران سازمان منطقه آزاد برگزار شد، گزارش‌هایی از برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای برگزاری مراسم عید نوروز در جنوب این استان پهناور ارائه شد.

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار با اشاره به نیازهای معمول مسافران نوروزی، اظهار کرد: شاید در نگاه اول تجهیز محل اقامت مسافران یا افزایش سرویس‌های بهداشتی یک اقدام کوچک و پیش‌پا افتاده به نظر برسد، اما اگر همین یک کار، درست انجام شود به آسایش مهمانان ما و افزایش رضایت آنان کمک بزرگی می‌کند.

وی افزود: از همین الان باید ببینیم چه کارهایی لازم است، چه نیازهایی داریم و کدام دستگاه‌ها باید کدام خدمات را ارائه دهند. این کار نقاط ضعف و قوت ما را مشخص و برنامه‌های دخالت موضعی را شفاف می‌کند. ما تصمیم داریم نوروز سال ۹۶ را با برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری، در خاطر مهمانان خود جاودان کنیم و برای این منظور با سازمان میراث فرهنگی وارد مذاکره شدیم و توافق کردیم که در ایام تعطیلات، هر روز یک یا چند رویداد در خط ساحلی چابهار برگزار کنیم.