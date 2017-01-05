۱۶ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۰۷

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان:

۲۷۰۰ کیلومتر از پهنه های معدنی کهگیلویه و بویراحمد اکتشاف می شوند

یاسوج- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد گفت: دو هزار و ۷۰۰ کیلومتر مربع از پهنه های معدنی استان اکتشاف می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش دیودیده ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در راستای توسعه اکتشاف پهنه‌های معدنی این استان اکتشاف پهنه‌های معدنی استان در شهرستانهای چرام، بهمئی، کهگیلویه و لنده برای مطالعات اکتشافی در دستور کار قرار گرفته است.

وی بیان داشت: این اکتشافات طی امضای تفاهم نامه ای  برای مطالعات اکتشافی با تاکید بر ماده معدنی بوکسیت به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران واگذار شده است.

دیودیده اظهار داشت: در قالب این طرح مواد معدنی منطقه شناسایی و در صورت وجود معادن تا مرحله نهایی و احداث صنایع وابسته و فرآوری این سازمان همکاری خواهد داشت.

وی با اشاره به امضای دو تفاهم نامه با سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور تصریح کرد: طبق این تفاهم نامه ها مطالعات اکتشافی عناصر فلزی مهم و پایه در پهنه اکتشافی به مساحت ۵۷۰ کیلومتر مربع در شهرستان بویراحمد انجام خواهد شد.

دیودیده به روز آوری مطالعات فسفات و انجام مجدد فرآوری این ماده معدنی بر اساس آخرین دستاوردهای علمی را از دیگر مفاد این تفاهم نامه ها عنوان کرد.

