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۱۶ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۰۶

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری:

جلوگیری از فروش کالای قاچاق نیازمند فرهنگسازی است

جلوگیری از فروش کالای قاچاق نیازمند فرهنگسازی است

شهرکرد- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: جلوگیری از فروش کالای قاچاق در برخی واحدهای صنفی نیازمند فرهنگسازی و اطلاع رسانی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری چهارمحال و بختیاری، سیامک سلیمانی دشتکی در کارگروه تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: اکنون بسیاری واحدهای صنفی از قاچاق بودن برخی کالاهای موجود در بازار اطلاع ندارند.

وی افزود: به همین منظور باید آموزش های لازم به منظور تشریح و شفاف سازی کالاهای قاچاق برای تولید کنندگان، مصرف کنندگان و کسبه برگزار شود.

سلیمانی دشتکی تصریح کرد: در صورت ارائه آموزش های لازم در خصوص کالاهای قاچاق و مشخص کردن خسارت های ناشی از این فروش و مصرف این نوع کالاها در اجتماعی نقش مهمی در جلوگیری از ورود کالای قاچاق به بازار، رعایت حقوق مصرف کنندگان و افزایش رضایتمندی عمومی می شود.

وی بیان داشت: به همین منظور استفاده از توان بالای رسانه های گروهی و اطلاع رسانی از طریق مدارس و مراکز آموزشی می تواند نقش مهمی ایفا کند.

کد مطلب 3869580

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