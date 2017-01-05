برخی دستگاه ها در ساماندهی هرزآگهی ها همکاری نمی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سعیدمعصومی بعد ازظهر پنجشنبه در نشستی خبری پیرامون پویش مردمی «دیوار پاک، شهر تمیز» با بیان اینکه شهرداری شیراز و این سازمان در موضوع ساماندهی هرزآگهی های سطح شهر که سیمای معابر و خیابان ها را آلوده ساخته افزود: این سازمان در ساماندهی تبلیغاتی که به بهانه های مختلف روی دیوارها و معابر نصب می شود دست تنهاست و اقدام قهری هم تاکنون موثر نبوده است.

سالانه صدها میلیون تومان هزینه پاکسازی هرزآگهی ها می شود

وی با اشاره به طرح پویش «دیوار پاک، شهر تمیز» محیط شهری را دانشگاهی برشمرد که همه شهروندان باید در آن استعدادهای خود را بروز دهند و اظهار کرد: سالانه صدها میلیون تومان هزینه پاکسازی و زدودن چهره شهر از هرزآگهی ها روی دست شهر شیراز گذاشته می شود.

وی در عین حال با توجه به اینکه گاهی رفتارهایی از شهروندان در سیما و منظر شهری بروز می کند که باعث آزرده خاطری و خدشته به شهر می شود، عنوان کرد: در موضوع ساماندهی تبلیغات و هرزآگاهی ها قانون به صراحت در ماده 92 به این مسئله اشاره کرده و ما نیز وظیفه داریم در رعات آن بکوشیم.

معصومی با تاکید بر اینکه نوشته های روی دیوارهای شهر متاسفانه امروز بیش از گذشته آزاردهنده شده، افزود: غافل از اینکه شیوه یادشده تبلیغات کالا، خدمات و پیام رسانی در درازمدت ایجاد مشکل می کند، موجب زیرپا گذاشتن حقوق شهروندی هم می شود، افزون بر وارد کردن خسارت به چهره شهر آنرا نازیبا می سازد.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری شیراز نبود تاب اجتماعی و عصبی مزاج بودن جامعه را از نتایج نازیبایی سیما و منظر شهری به واسطه هرزآگهی ها دانست و افزود: اکنون جامعه ما دچار «واندالیسم» شهری است درحالیکه در گذشته به این شدت این مسئله وجود نداشت، از این رو مسکوت گذاشتن آن منظرگاه شهری را دچار چالش کرده است، شاید مقصر بخشی از این نازیبایی ها به متولیان شهری باز می گردد که سازه های تبلیغاتی و فضای مناسب در شیراز تعبیه نکرده اند.

چندان توفیقی در ساماندهی هرزآگهی ها نداشتیم

وی در عین حال از تلاش برای بازسازی چهره شیراز از باب منظر و سیمای شهری خبر داد و افزود: گرچه در زیباسازی شهر شیراز تلاش می کنیم چهره عمومی آن را بهبود ببخشیم، چندان توفیقی به خاطر عدم هماهنگی میان دستگاه ها در ساماندهی هرزآگهی ها نداشتیم، البته این یک معصل اجتماعی است که با برخورد قضایی و انتظامی درمان نمی شود و نیاز است سازمان های مردم نهاد و گروه های اجتماعی وارد کارزار شوند و به کار ارشادی بپردازند، از این رو در راستای کمپین «دیوار پاک، شهر تمیز» با مشارکت مجمع خیرین شهرساز به دنبال راهکاری هایی هستیم تا مردم را تشویق به پیوستن به این موضوع کنیم.

وی با وجود 20 کلیومترمربع گستره شهری، شیراز را نیازمند اصلاح مبلمان شهری دانست و افزود: در این باره جای کار بسیار داریم و باید دست کم به فاصله هر 100متر به خاطر سالخورده شدن جمعیت شهری صندلی داشته باشیم که شهروندان نیاز به استراحت را برطرف سازند.

دل نگرانی شهروندان از هرزآگهی ها جدی است

معاون سیما، منظر و فضای سبز شیراز نیز در این نشست خبری دل نگرانی شهروندان از هرزآگهی ها را جدی برشمرد و گفت: بدین منظور سازمان سیما، منظر و فضای سبز شیراز پایگاه اینترنتی و تلفن گویایی راه اندازی کرده که ضمن ارایه مشاوره به شهروندان پیشنهادهای مردمی را در خصوص «دیوار پاک، شهر تمیز» پذیراست.

علی اکبر حسینی در عین حال از نشستی با حضور اعضای مجمع خیرین شهرساز شیراز خبر داد که در دو هفته آینده پیرامون «دیوار پاک، شهر تمیز» به شهرداری شیراز یاری می رسانند.

وی از پاکسازی هفتگی تابلوهای الصاقی شهر شیراز هم خبر داد و افزود: در آستانه سال نو خورشیدی و عید نوروز خواستار کمک شهروندان در طرح «دیوار پاک، شهر تمیز» هستیم چراکه در شأن شهری توریستی و فرهنگی ادبی نیست که دیوارهای آن با لیبل ها و برچسب های نازیبا انباشته شده باشد.