شناسایی ۴۰۰ شهید کارمند در استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قیاسی ظهر پنج شنبه در جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی یادواره شهدای کارمند استان همدان با بیان اینکه هر ملتی به داشته‌های قابل‌طرح خود در دنیا می‌نازد، گفت: هر زمان حرکتی ارزشی در هر ملتی رخ‌ داده آن حرکت فراموش نشده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استان همدان با بیان اینکه انقلاب اسلامی سرشار از اسناد ارزشی، مثال‌زدنی و ماندگار برای همیشه تاریخ است، افزود: جامعه همیشه زنده، پویا و بالنده خواهد بود.

معاون استاندار همدان با تاکید بر اینکه شهدا از داشته های خود گذشتند تا از اعتقاد، ارزش، خاک، وطن و ناموس دفاع کنند، گفت: جنگ ۸ ساله برای پیاده کردن ارزش‌ها، اعتقادات و ایدئولوژی بود که این ایدئولوژی ماندگار است.

اهداف شهدا در یادواره‌ها برای تربیت نسل‌های آینده مطرح شود

وی با بیان اینکه از هر فرصتی باید برای برگزاری یادواره شهدا استفاده کرد، افزود: آرمان‌ها و اهداف شهدا باید در یادواره‌ها برای تربیت نسل‌های آینده مطرح شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استان همدان با اشاره به وجود ۴۰۰ شهید کارمند در استان همدان و بیان اینکه شهدای فرهنگی آموزش‌ و پرورش قابل‌ تفکیک از کارمندان نیستند، افزود: نباید یادواره‌ای فقط برای رفع تکلیف برگزار شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استان همدان یادآور شد: جمعیتی از خانواده شهدای کارمند استان همدان همسر و فرزند شهدا هستند و می‌توان برای آن‌ها برنامه‌ریزی داشت.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان نیز با بیان اینکه عده‌ای می‌خواهند ارزش‌ها و شهدا به فراموشی سپرده شود و اگر ارزش‌های کشور در فرهنگ دینی به فراموشی سپرده شوند، در آینده کسی از دین، اعتقادات و وطن دفاع نمی‌کند، گفت: باید سیره شهدا برای جوانان تبیین شود.

ناصرعارف با بیان اینکه جوانان باید بدانند شهدا با چه انگیزه ای به جبهه‌ها رفته و شهید شده‌اند، به ضرورت برگزاری یادواره شهدا اشاره کرد و عنوان کرد: سالانه ۵۰۰ یادواره شهید در کشور برگزار می‌شود که بیشتر آنها توسط مردم برگزار می شود.

۷ هزار و ۴۳۷ مزار شهید در استان همدان وجود دارد

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان با اشاره به اینکه در حال حاضر ۷ هزار و ۳۲۳ پرونده فعال در حوزه شهدا در استان همدان وجود دارد، گفت: ۷ هزار و ۴۳۷ مزار شهید نیز در استان همدان وجود دارد.

مدیرکل بنیاد شهید استان همدان با اشاره به اینکه در استان همدان ۱۹۶ شهید تنها فرزند پسر خانواده بوده‌اند، اظهار داشت: ۲۲۹ خانواده دارای دو شهید، ۱۱ خانواده دارای سه شهید، دو خانواده دارای چهار شهید و ۱۵ خانواده فقط یک فرزند داشته‌اند که شهید شده است.

عارف با اشاره به وجود ۱۶۹ شهید فرهنگی در استان همدان یادآور شد: استان همدان دارای ۲ هزار و ۶۰۳ شهید بسیجی و یک‌هزار و ۷۶۶ شهید سپاه و کمیته است.

فرمانده بسیج ادارات سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان نیز با بیان اینکه جمعیت ۴۰۰ نفری شهدای کارمند استان همدان از نخبگانی هستند که در هنگام شهادت مسئولیتی داشته‌اند و حین انجام مأموریت شهید شده‌اند، گفت: برگزاری کنگره شهدا همواره عامل ایجاد موج و حرکت فرهنگی در هر استانی است.

احد امیری با بیان اینکه باید الگوی موفقی از جامعه کارمندان به بدنه کارمندان امروزی منتقل شود، گفت: برگزاری کنگره‌ها از عوامل اصلی مقابله با جنگ نرم دشمن است.

وی با بیان اینکه زنده نگه‌ داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست، عنوان کرد: همدان به عنوان چهارمین استان کشور یادواره شهدای کارمند را برگزار خواهد کرد.