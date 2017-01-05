۱۶ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۰۲

مسئول کتابخانه های عمومی بشرویه:

۲۵ نشست کتابخوان در بشرویه برگزار شد

بشرویه- مسئول کتابخانه های عمومی شهرستان بشرویه از برگزاری ۲۵ نشست کتابخوان از ابتدای سال در بین اقشار مختلف در شهرستان خبرداد.

مریم کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری نشست های کتابخوان در سطح شهرستان بیان کرد: در راستای برنامه‌ها و سیاست های نهاد کتابخانه های عمومی کشور و با هدف نهادینه کردن کتابخوانی در بین اقشار مختلف جامعه از ابتدای سال جاری ۲۵ نشست کتابخوان در کتابخانه های این شهرستان برگزار شده است.

وی اظهار داشت: نشست های کتابخوان با هدف ایجاد مطالعه در اقشار مختلف جامعه، اشتراک گذاری کتاب های خوانده شده، معرفی کتاب های مفید و کاربردی، ارتقا در توانمندسازی کتابداران از طریق مطالعه، آشنایی با شیوه های استاندارد معرفی کتاب و بهبود نگرش عموم مردم و افزایش کیفیت سبک زندگی آنها در اثر مطالعات هدفمند و کاربردی برگزار می‌شود.

کیانی گفت: در این نشست‌ها کتابداران، اعضای کتابخانه‌ها و فعالان حوزه کتاب، کتاب های خوانده شده خود را به دیگران معرفی می‌کنند.

مسئول کتابخانه های عمومی شهرستان بشرویه بیان کرد: در طول ۹ ماهه اول سال در این نشست‌ها تعداد ۱۵۰ جلد کتاب معرفی شده است.

وی اظهار داشت: اولین نشست ویژه استاد فروزانفر دانشمند و ادیب بشرویه در هفته کتاب و با معرفی شش جلد از آثار استاد برگزار شد.

کیانی گفت: همچنین برنامه های فرهنگی دیگری از جمله قصه گویی، جمع خوانی، نقد کتاب، شعرخوانی و... از فعالیت های ارائه شده در اداره کتابخانه های عمومی بشرویه است.

کد مطلب 3869608

