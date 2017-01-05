۲۵ نشست کتابخوان در بشرویه برگزار شد

مریم کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری نشست های کتابخوان در سطح شهرستان بیان کرد: در راستای برنامهها و سیاست های نهاد کتابخانه های عمومی کشور و با هدف نهادینه کردن کتابخوانی در بین اقشار مختلف جامعه از ابتدای سال جاری ۲۵ نشست کتابخوان در کتابخانه های این شهرستان برگزار شده است.
وی اظهار داشت: نشست های کتابخوان با هدف ایجاد مطالعه در اقشار مختلف جامعه، اشتراک گذاری کتاب های خوانده شده، معرفی کتاب های مفید و کاربردی، ارتقا در توانمندسازی کتابداران از طریق مطالعه، آشنایی با شیوه های استاندارد معرفی کتاب و بهبود نگرش عموم مردم و افزایش کیفیت سبک زندگی آنها در اثر مطالعات هدفمند و کاربردی برگزار میشود.
کیانی گفت: در این نشستها کتابداران، اعضای کتابخانهها و فعالان حوزه کتاب، کتاب های خوانده شده خود را به دیگران معرفی میکنند.
مسئول کتابخانه های عمومی شهرستان بشرویه بیان کرد: در طول ۹ ماهه اول سال در این نشستها تعداد ۱۵۰ جلد کتاب معرفی شده است.
وی اظهار داشت: اولین نشست ویژه استاد فروزانفر دانشمند و ادیب بشرویه در هفته کتاب و با معرفی شش جلد از آثار استاد برگزار شد.
کیانی گفت: همچنین برنامه های فرهنگی دیگری از جمله قصه گویی، جمع خوانی، نقد کتاب، شعرخوانی و... از فعالیت های ارائه شده در اداره کتابخانه های عمومی بشرویه است.
