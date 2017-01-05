درخشش ۵ عضو کانون پرورش فکری کودکان بشرویه در مسابقات بین المللی

به گزارش خبرنگار مهر، نرگس غنچه در نشستی با اصحاب رسانه گفت: از ابتدای سال منیره صفری در مسابقات نقاشی بین المللی اسلوونی با موضوع لباس و مراسم سنتی طوایف مختلف سرزمین من و نیز امیرحسین قدیری در مسابقات نقاشی بنیاد صلح اسپانیا با موضوع نقاشی فناوری در خدمت صلح موفق به کسب دیپلم افتخار شدند.

وی افزود: همچنین سید محمد یحیی مفتاح دیپلم افتخار نقاشی هنگ کنگ با موضوع شادی را کسب کرد و مریم مهدی زاده و مهدی جلالی موفق به کسب گواهی حضور در این مسابقات شدند.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بشرویه ادامه داد: فاطمه تقویان لباف نیز عضو دیگر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این شهرستان است که در مسابقات نقاشی بین المللی رضوی با موضوع امام رضا (ع) توانست جز نفرات برتر این جشنواره معرفی شد.

غنچه همچنین از کسب مدال نقره در مسابقه نقاشی دوسالانه بین‌المللی کودکان و نوجوانان تهران با موضوع «آب» و «آزاد» توسط حجت الهام بخش عضو ۱۰ ساله مرکز فرهنگی هنری بشرویه، در چند روز اخیر خبر داد.

وی افزود: نقاشی این عضو مرکز فرهنگی هنری کانون فکری نوجوانان و کودکان بشرویه از بین پنج هزار و ۷۴۰ اثر نقاشی رسیده به دبیرخانه این جشنواره، از ۴۰ کشور جهان و ۲۹ استان کشور انتخاب و توانست مدال نقره این مسابقات را کسب نماید.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بشرویه گفت: در سال جاری مفتخریم که از تعداد ۱۹ عضو برتر کشوری معرفی شده از استان، تعداد ۷ نفر آنان از اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان بشرویه بوده‌اند.

غنچه بیان کرد: در حال حاضر یک هزار و ۸۹۶ نفر عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان بشرویه هستند.

وی گفت: کارگاه های نقاشی خلاق، سفالگری، داستان نویسی در این کانون فعال است و اقداماتی از قبیل قصه گویی، نمایش، روخوانی کتاب، معرفی کتاب و شخصیت های بزرگ علمی و ادبی صورت می‌گیرد.