بررسی و رفع مشکلات آنتن دهی تلفن همراه در جاده های کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی در جلسه شورای اداری شهرستان رودسر که پیش از ظهر پنج شنبه در مجتمع آهوان بخش چابکسر برگزار شد، اظهار کرد: ساماندهی نسل سوم تلفن همراه و ارتباط آن با نسل چهارم، سوئیچ برخی مناطق و توسعه کابل چابکسر از جمله اهداف سفر به شهرستان رودسر بوده که با جدیت دنبال می شود.

وی همچنین از اتصال تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه اینترنت خبر داد و افزود: برای ۱۳۳ روستای بهره مند از سیستم قدیمی wnn، نیز اینترنت مجزا در نظر گرفته شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر پوشش حداکثری اپراتورهای ایرانسل، همراه اول و رایتل در جاده های کشور تأکید کرد و گفت: مشکل آنتن دهی در نقاط کور بررسی و برطرف می شود.

واعظی در ادامه با اشاره به سرمایه گذاری ۳۹ میلیارد تومانی دولت در بخش فناوری و ارتباطات در شهرستان رودسر، از سرمایه گذاری ۳۷ میلیارد تومانی دیگر در این شهرستان تا پایان دولت یازدهم خبر داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد چهار ساله دولت یازدهم اظهار کرد: به رغم تمامی خدماتی که دولت یازدهم انجام داده ولی عده ای با استفاده از تریبون های رسمی و غیر رسمی به دنبال به حاشیه بردن اقدامات مثبت دولت هستند.

واعظی با تأکید بر اینکه مردم از دعواها و مسائل جناحی خسته شده اند، تصریح کرد: ورود به مسئل حاشیه ای هیچ سودی برای نظام ندارد و باید دست در دست هم و با اتحاد به دنبال پیشبرد اهداف نظام باشیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: خوشبختانه دولت و مجلس شورای اسلامی برای پیشبرد اهداف اهتمام جدی داشته و تلاش مجلس برای بررسی و تصویب برنامه ششم و بودجه سال ۹۶، نشان از این عزم جدی است.

واعظی همچنین به امنیت و آرامش موجود در کشور به واسطه رهنمودهای مقام معظم رهبری و همدلی و همزبانی بین سه قوه و مردم اشاره کرد و گفت: خوشبختانه به رغم تمام شوب هایی که در کشورهای همسایه ما وجود دارد، ایران از امنیت بالایی برخوردار بوده و کشورهایی که تا دیروز ایران را به ایجاد ناامنی در منطقه متهم می کردند، امروز به دنبال ایجاد ثبات در آن توسط ایران هستند.