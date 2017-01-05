  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۶ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۱۵

رئیس سابق سازمان سیا:

سیستم دفاع موشکی شرق اروپا به اندازه داعش برای آمریکا مهم نیست

سیستم دفاع موشکی شرق اروپا به اندازه داعش برای آمریکا مهم نیست

رئیس سابق سازمان سیا با بیان اینکه پوتین از ترامپ خواهد خواست تا سپر موشکی خود را از رومانی و لهستان خارج کند، گفت مساله داعش برای آمریکا مهمتر از اوکراین و سپر موشکی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رومانیا اینسایدر، رئیس سابق سازمان سیا از تلاش روسیه برای موافقت ترامپ به منظور جمع آوری پایگاه نظامی ناتو در رومانی خبر داد.

بر اساس این گزارش، «مایکل مورل» که در مصاحبه اخیر خود با یک رسانه آمریکایی با موضوع آینده روابط آمریکا و روسیه سخن می گفت، هشدار داد: پوتین برای بلند مدت برنامه دارد.

وی افزود:  او در وهله اول خواهان برگزاری یک نشست با پرزیدنت ترامپ خواهد شد تا در آنجا موافقت آمریکا برای پایان دادن تحریم های غرب ناشی از مساله اوکراین علیه روسیه را جلب کند و همچنین آمریکا را متقاعد کند تا سپر موشکی خود در رومانی و لهستان را جلوتر از این حرکت ندهد و در عوض (واشنگتن) به مبارزه مشترک علیه داعش در سوریه بپیوندد.

«مورل» با بیان اینکه چنین توافقی منافع استراتژیک فراوانی برای پوتین به دنبال خواهد داشت، گفت: (پوتین) سود داخلی ناشی از این توافق برای ترامپ در داخل و آنچه برای منافع استراتژیک آمریکا در اولویت قرار دارد را حساب می کند. مساله اوکراین یا حتی سیستم دفاع موشکی در شرق اروپا واقعا برای اکثریت جامعه آمریکا اهمیت چندانی ندارد، بلکه آنها به موضوع داعش خیلی اهمیت می دهند.

کد مطلب 3869622

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها