پیشروی نیروها در غرب عراق/آزاد سازی ۷۰ درصد از شرق موصل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، منابع عراقی اعلام کردند: نیروهای عراقی در عملیات آزاد سازی مناطق غرب الانبار به دستاوردهای خوبی رسیده اند و بیش از ۱۳ تروریست داعش را به هلاکت رسانده اند.

این منابع بیان کردند: عملیات نظامی که بامداد امروز شروع شده است برای آزاد سازی مناطق غربی الانبار است و با مشارکت نیروهای عملیات الجزیره و البادیه و لشگر هفتم و عشایر و پلیس است. نیروها طی ساعات گذشته از شروع عملیات، موفق به پیشروی های چشمگیری شده اند و به منطقه الزاویه در غرب حدیثه رسیده اند. نیروها هشت کیلومتر در این مناطق پیشروی کرده و مین ها و بمب های کار گذاشته شده از سوی داعش را منهدم کرده اند.

این منابع از آزاد سازی هشت کیلومتر میان «حدیثه» و «عنه» خبر دادند.

سرلشگر قاسم المحمدی فرمانده عملیات الجزیره اعلام کرد: نیروهای عراقی موفق به آزاد سازی هشت کیلومتر که از حدیثه در ۱۶۰ کیلومتری غرب الرمادی شروع و به شهر عنه در ۱۹۰ کیلومتری غرب الرمادی می رسد، شده اند.

وی افزود: نیروهای امنیتی در جریان پیشروی به سوی منطقه الصکره در شهر عنه شماری از داعشی ها را به هلاکت رسانده اند.

از سوی دیگر منابع عراقی با اشاره به ادامه عملیات آزاد سازی نینوا اعلام کردند: ۷۰ درصد از شرق موصل از لوث داعش آزاد شده است.

طالب شغاتی رئیس نهاد مبارزه با تروریسم عراق اعلام کرد: نزدیک به 65 تا 70 درصد از کرانه چپ موصل از داعش بازپس گرفته شده است و انتظار می رود که طی روزهای آینده نیروهای شرکت کننده در عملیات به رود دجله که کرانه چپ را از راست آن جدا می کند، برسند.

وی افزود: همکاری ساکنان شهر به نیروها در پیشرو کمک می کند. به نظر من طی روزهای آینده تمامی ارضی کرانه چپ رود دجله(شرق موصل) از لوث داعش آزاد خواهد شد.