مهلت ثبت نام دهمین جشنواره هنرهای تجسمی استان زنجان تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از انجمن هنرهای تجسمی زنجان، دبیر اجرایی جشنواره هنرهای تجسمی استان زنجان با بیان اینکه نسخه چاپی فراخوان از آذر ماه به صورت گسترده در سراسر استان توزیع شد و تاکنون حدود ۲۲۰ نفر ثبت نام نموده اند، از تمدید مهلت ثبت نام تا ۲۳ دی ماه خبر داد و گفت: شرکت در جشنواره برای عموم هنرمندان تجسمی استان آزاد است و علاقمندان می‌توانند با مطالعه فراخوان نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و ارائه آن به همراه یک قطعه عکس ۴×۳ و تصویر صفحه اول شناسنامه به ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ها یا دفتر انجمن هنرهای تجسمی زنجان اقدام کنند.

ابوالفضل نظری افزود: خلق آثار شرکت کنندگان ساعت ۸:۳۰ روز پنج شنبه ۳۰ دی ‌ماه در هنرستان هنرهای زیبا و اختتامیه ساعت ۱۶ روز جمعه ۱ بهمن ماه در تالار هنر فرهنگسرای امام خمینی(ره) زنجان خواهد بود و آثار منتخب جشنواره در نگارخانه هنر این فرهنگسرا در معرض دید مخاطبان قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: رویکرد جشنواره دهم به این صورت است که در کنار تعدد مسابقات تجسمی تکرار مکررات نباشد و با برنامه‌های مختلف، اندکی از ظرفیت های هنر تجسمی بهتر از دوره های پیشین ارائه شود.

دبیر هنری این جشنواره نیز اظهار کرد: دهمین جشنواره هنرهای تجسمی استان زنجان با هدف معرفی ایده های اصیل و آفرینش های بدیع و خلاقانه از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به همت انجمن هنرهای تجسمی زنجان برگزار می‌شود.

محمدمهدی ولیزاده با بیان این که بخش ویژه جشنواره با موضوع «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» برگزار و بر اساس آرای هیئت داوران در هر رشته یک نفر تقدیر خواهد شد، خاطر نشان کرد: در این دوره از جشنواره برای نخستین بار رقابت شرکت کنندگان در هنرستان هنرهای زیبای زنجان به عنوان فضایی استاندارد با امکانات حرفه ای و کارگاه های تخصصی صورت می گیرد.

همچنین رئیس هیئت مدیره انجمن هنرهای تجسمی زنجان در خصوص طراحان سوال و هیئت داوران رشته های مختلف جشنواره گفت: تغییر و تحول در رویکرد جشنواره موجب تقویت کیفیت و نگاه حرفه ای در آن شده و حضور هنرمندان شاخص استان در این دوره ارزشمند است و جایگاه جشنواره با وجود این اساتید ارتقا می یابد. پس از پایان رقابت شرکت کنندگان، داوری آثار توسط هیئت ده نفره بر اساس ضوابط و معیارهای مشخص محتوایی و تکنیکی صورت گرفته و در هر رشته هنری و هر گروه سنی پنج برگزیده معرفی خواهد شد.

حسن مهدیون این دوره از جشنواره را یادبود استاد فقید هنرهای تجسمی استان مرحوم احمد پور اسکندی (امید) عنوان کرد و ادامه داد: از دیگر برنامه های جشنواره دهم، تجلیل از پیشکسوتان هنرهای تجسمی استان در مراسم اختتامیه است.