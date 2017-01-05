شهرداری ورامین و دانشگاه آزاد اسلامی به تساوی رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، دور برگشت لیگ برتر تکواندو باشگاه های کشور ظهر پنج شنبه در تهران پیگیری شد که در مهم ترین و حساس ترین دیدار این هفته، تیم های شهرداری ورامین و دانشگاه آزاد اسلامی به مصاف هم رفتند.

تیم شهرداری ورامین که در هفته نخست دور رفت لیگ برتر تکواندو مقابل دانشگاه آزاد اسلامی شکست خورده بود، تلاش داشت تا با برتری مقابل حریف نامدار خود، ضمن جبران شکست دور رفت، به صدر جدول رده بندی برسد.

جدال سرمربیان تیم های دانشگاه های آزاد اسلامی و شهرداری ورامین که از گزینه های هدایت تیم ملی تکواندو ایران نیز هستند بر جذابیت این مسابقه افزوده بود.

پیش از این مسابقه، تیم های دانشگاه آزاد اسلامی و شهرداری ورامین به ترتیب با ۲۱ و ۱۸ امتیاز در رده های اول و دوم جدول رده بندی قرار داشتند.

جدال تیم های شهرداری ورامین و دانشگاه آزاد اسلامی بسیار جذاب پیگیری شد و در نهایت این مسابقه برنده نداشت و امتیازات، میان تیم های اول و دوم جدول رده بندی تقسیم شد.

تیم های شهرداری ورامین و دانشگاه آزاد اسلامی در این مسابقه هر کدام به چهار پیروزی دست پیدا کردند، نتیجه ای که نتوانست جایگاه نماینده تکواندو ورامین را بهبود بخشد.