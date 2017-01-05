بسیج هویت مقاومت اسلامی را شکل داده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فضلی ظهر پنجشنبه در همایش فرهنگی بصیرتی مسئولان و فرماندهان بسیج صنعت حمل و نقل هوایی کشور که در مشهد در حال برگزاری است، با اشاره به ظرفیت عظیم بسیج اظهار کرد: بسیج یک تفکر و یک اندیشه است که هویت مقاومت اسلامی را در داخل و خارج از مرزها شکل داده است و امروزه شاهد گسترش این تفکر در خارج از مرزهای جغرافیایی ایران هستیم و قطعا اگر این تفکر نبود سرنوشت کشور مشخص نبود.

وی افزود: در حال حاضر با اتکا به بسیج مردمی و مقاومت، بیشتر استان های یمن در دست نیروهای انصار الله است و در لبنان، حزب الله با فکر و اندیشه بسیجی توانسته صهیونیست و ارتش تا دندان مسلحش را زمین گیر کند.

سردار فضلی با اشاره به برکات این تفکر در داخل کشور ادامه داد: ۹ دی را باید یوم الله دانست زیرا با لطف خدا و درایت رهبری و از سویی حضور گسترده مردم، خواب آشفته دشمن تعبیر نشد و مردم با وحدت و یکدلی توانستند فتنه را خفه کنند.

وی ادامه داد: فتنه گران از پایتخت فتنه را شروع کردند و به دنبال این بودند که فتنه را به کل کشور بکشانند و در این مدت انواع جنایتها را انجام دادند زیرا معتقد بودند اصلاحات به خون نیاز دارد اما پس از هشت ماه جریان فتنه با حضور مردم و درایت پیامبر گونه رهبری، مدیریت شد و آن حماسه بزرگ به وجود آمد.

وی با تاکید بر هوشیاری و بیداری مردم در فضای پیش رو، افزود: تهدیدات پیش رو را می شود با بصیرت پیشگیری کرد و آنها را در نطفه خفه کرد.

وی عنوان کرد: سپاه و بسیج به عنوان دو مولود انقلاب اسلامی لازم و ملزوم یکدیگر بوده و به دنبال پیاده سازی آرمانهای انقلاب اسلامی و تفکر امام و رهبری هستند به صورتی که نیروهای انقلابی در هر کجا باشند راه گشا هستند.

وی افزود: با تمام تحریم ها و پیچیدگی صنعت هوانوردی، نیروهای انقلابی اجازه ندادند این صنعت زمین گیر شود و در حال حاضر بخشهای مهمی از این صنعت فتح شده است.